İran'dan ABD'ye müdahale yanıtı "İsrail ve ABD üsleri meşru hedefimiz olur"

İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren ve rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar 180 kentte toplam 512 noktada devam ediyor. Protestolar devam ederken İsrail'in olası bir ABD müdahalesi için alarm durumunda olduğu öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump İran protestolarına dair Tahran'ı uyarmış, göstericilere karşı güç kullanılmaması gerektiğini ifade etmişti. Daha sonra tekrar konuşan Trump İran'ın bağımsızlığı hiç olmadığı kadar aradığını belirtti, “Bu konuda yardım etmeye hazırız.” dedi.