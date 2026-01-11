İran'dan ABD'ye müdahale yanıtı "İsrail ve ABD üsleri meşru hedefimiz olur"
11.01.2026 10:34
Reuters
İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren ve rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar 180 kentte toplam 512 noktada devam ediyor. Protestolar devam ederken İsrail'in olası bir ABD müdahalesi için alarm durumunda olduğu öne sürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump İran protestolarına dair Tahran'ı uyarmış, göstericilere karşı güç kullanılmaması gerektiğini ifade etmişti. Daha sonra tekrar konuşan Trump İran'ın bağımsızlığı hiç olmadığı kadar aradığını belirtti, “Bu konuda yardım etmeye hazırız.” dedi.
İRAN'DAN MİSİLLEME TEHDİTİ
İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'dan ABD'nin müdahale tehditlerine sert yanıt geldi. İran'ın herhangi bir ABD saldırısına karşı misilleme yapacağını söyleyen Galibaf, Tahran'ın İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerini meşru hedef olarak göreceğini söyledi.
İSRAİL DE İRAN İÇİN ALARMDA
Reuters'a konuşan İsrailli yetkililer, İsrail'in, İran'a olası bir ABD müdahalesi için alarmda olduğunu öne sürdü. İsrail'in güvenliğinden sorumlu danışmanlar olduğu belirtilen kaynaklar alarmda olmanın tam olarak ne anlama geldiğiniyse açıklamadı.
ABD'li yetkililer de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Konuşmada Gazze ve Suriye'nin yanı sıra İran'a olası ABD müdahalesinin konuşulduğu öne sürüldü.
Geçtiğimiz hafta verdiği röportajda İsrail Başbakanı Netanyahu "Eğer İran İsrail'e saldırırsa bunun korkunç sonuçları olur" diye konuşmuş, "İran'ın içinde neler oluyor görmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı
2025'in Haziran ayındaki 12 Gün Savaşı'nda İsrail ile İran birbirlerine füzelerle saldırmış, ABD de İsrail'e destek amacıyla İran'a hava saldırıları düzenlemişti.
PROTESTOLARDA ÖLÜ SAYISI 116 OLDU İDDİASI
ABD'nin "yardım etmeye hazırız" dediği protestolarsa sürüyor. İran'ın her eyaletine yayılan protestolar şiddetlenirken Tahran yönetimi göstericilere karşı İran Devrim Muhafızlarıyla güç kullanmanın yanında interneti kesme gibi hamlelerde de bulundu. Yaşanan internet ve iletişim karartması İran'dan bilgi almayı zorlaştırırken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı gösterilerde ölenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini iddia etti.
İran Dini Lideri Ali Hamaney göstericileri "bir avuç vandal" diye nitelendirirken ABD'yi memnun etmekle suçladı.
İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi Azad da göstericileri hedef aldı. Azad gösteri yapanların “Allah düşmanı” olarak sayılabileceğini ve suçlanabileceğini söyledi. İran ceza kanunlarına göre bu suç idamla cezalandırılabiliyor. İran devlet televizyonu protestoculara yardım edenlerin bile bu suçla yargılanabileceğini söyledi.