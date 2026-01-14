İran'dan idama mahkum edilen protestocuya ailesiyle "son 10 dakika"

Bir giyim dükkanında çalıştığı belirtilen Soltani'nin protestolar sırasında tutuklandığı ve “Allah'a karşı savaş açmak” suçuyla hızlıca yargılandığı, avukatının olmasına izin verilmediği ve idama mahkum edildiği iddia edildi. Tutuklu Sultani'nin davasını takip eden insan hakları kuruluşlarının “bu kadar hızlı ilerleyen bir dava görmedikleri” belirtildi.

İran basını 26 yaşındaki Soltani'nin ailesinin ısrarları sonucunda yetkililer, idamından önce Erfan Soltani'nin ailesiyle görüşmesi için 10 dakikalık bir süreye onay verildiğini ve bunun asılmadan önce “veda görüşmesi” olacağını öne sürdü.