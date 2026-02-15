İran’dan nükleer anlaşma için taviz sinyali. "Top ABD’nin sahasında"
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht-Revançi, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. ABD’nin İran'a uyguladığı yaptırımlar kaldırılırsa nükleer programda tavizler vermeye hazır olduklarını açıkladı.
"YAPTIRIMLAR KALKARSA URANYUM SEYRELTİLEBİLİR"
Tahran yönetimi, nükleer bir anlaşmaya varmak için elindeki yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu seyreltmeyi teklif etti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht-Revançi, bu adımın İran’ın uzlaşma konusundaki istekliliğinin bir kanıtı olduğunu belirterek, Washington’un yaptırımları kaldırma konusunda samimi olması durumunda anlaşmanın yolunun açılacağını söyledi.
Umman’da gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerin olumlu bir yönde ilerlediğini kaydeden Revançi, Salı günü Cenevre’de başlayacak olan ikinci tur müzakereler öncesinde "topun artık Amerika’nın sahasında" olduğunu vurguladı.
"İRAN SAVUNMA KAPASİTESİNDEN VAZGEÇMEYECEK"
İran tarafı, görüşmelerin yalnızca nükleer dosya ile sınırlı kalmasını ve balistik füze programının pazarlık dışında tutulmasını şart koşuyor.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Revançi, savunma kapasitelerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek İsrail ve ABD'nin füze programına dair taleplerini reddetti.
Washington'un geçmişteki "sıfır zenginleştirme" dayatmasının artık masada olmadığını savunan Revançi, nükleer silah geliştirmedikleri yönündeki pozisyonlarını yineledi. Görüşmelere Donald Trump'ın damadı Jared Kushner’in katılması ise Tahran tarafından ABD’nin sürece artan ilgisinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.
ABD’nin bölgedeki askeri yığınağı ve Donald Trump’ın "rejim değişikliği" imalı açıklamaları Tahran’da temkinli karşılanıyor. Revançi, olası bir askeri harekatın tüm bölgeyi kaosa sürükleyeceğini ve İran'ın bir saldırıyı "varoluşsal tehdit" olarak görmesi halinde buna uygun karşılık vereceğini bildirdi. Bölgedeki ABD üslerinin meşru hedef olarak görüldüğünü hatırlatan Revançi, bölge ülkelerinin savaşın önlenmesi konusunda neredeyse hemfikir olduğunu ve diplomasinin tek seçenek olarak kalması gerektiğini ifade etti.