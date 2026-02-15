İran’dan nükleer anlaşma için taviz sinyali. "Top ABD’nin sahasında"

İran tarafı, görüşmelerin yalnızca nükleer dosya ile sınırlı kalmasını ve balistik füze programının pazarlık dışında tutulmasını şart koşuyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Revançi, savunma kapasitelerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek İsrail ve ABD'nin füze programına dair taleplerini reddetti.

Washington'un geçmişteki "sıfır zenginleştirme" dayatmasının artık masada olmadığını savunan Revançi, nükleer silah geliştirmedikleri yönündeki pozisyonlarını yineledi. Görüşmelere Donald Trump'ın damadı Jared Kushner’in katılması ise Tahran tarafından ABD’nin sürece artan ilgisinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

ABD’nin bölgedeki askeri yığınağı ve Donald Trump’ın "rejim değişikliği" imalı açıklamaları Tahran’da temkinli karşılanıyor. Revançi, olası bir askeri harekatın tüm bölgeyi kaosa sürükleyeceğini ve İran'ın bir saldırıyı "varoluşsal tehdit" olarak görmesi halinde buna uygun karşılık vereceğini bildirdi. Bölgedeki ABD üslerinin meşru hedef olarak görüldüğünü hatırlatan Revançi, bölge ülkelerinin savaşın önlenmesi konusunda neredeyse hemfikir olduğunu ve diplomasinin tek seçenek olarak kalması gerektiğini ifade etti.