İran'dan Suriye açıklaması: "Esad, ordunun performansından şikayetçiydi”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Esad'ın ordusunun performansından dolayı kafası karışmıştı ve bu durumdan şikayetçiydi. Suriye hükümetinin, ordunun durumu hakkında doğru bir analiz yapamadığı açıktı” dedi.

İran'dan Suriye açıklaması: "Esad, ordunun performansından şikayetçiydi” - 1

"REJİM ORDUSUNUN YETERSİZLİĞİ"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Analizler ve gelen haberlerin böyle bir hareketin olacağına işaret ettiğini belirten Arakçi, “ABD ve İsrail rejiminin, direniş eksenini sorunlarla karşı karşıya bırakmayı hedefleyen bir planı olduğunu biliyorduk. İran ve Suriye’nin istihbarat birimleri, İdlib’deki hareketlilikten haberdardı ve bilgiler Suriye hükümeti ile ordusuna iletilmişti." dedi.

İki şeyin hayret edici olduğunu belirten Arakçi, "Bunlar, Suriye ordusunun yetersizliği ve olayların hızla gelişmesi. Bu durum sadece İran için değil, herkes için beklenmedik bir tabloydu.” dedi.

DÜNYA HABERLERİ

İran'dan Suriye açıklaması: "Esad, ordunun performansından şikayetçiydi” - 2

"PSİKOLOJİK SAVAŞI KAYBETTİLER"

Suriye ordusunun neden bu kadar hızlı bir şekilde geri çekildiğine ilişkin yorum yapan Arakçi, kendisinin ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Laricani’nin Esad ile görüştüğünü kaydetti.

Arakçi, “Esad'ın ordusunun performansından dolayı kafası karışmıştı ve bu durumdan şikayetçiydi. Suriye hükümetinin, ordunun durumu hakkında doğru bir analiz yapamadığı açıktı." diye konuştu.

Suriye ordusunun, sahadaki gerçek bir savaştan çok psikolojik bir savaşın etkisi altında kaldığını düşündüğünü aktaran Arakçi, "Başlatılan propaganda ve medyada gösterilen atmosfer, ordunun motivasyonunu düşürerek ciddi bir direniş gösterememelerine yol açtı.” ifadelerini kullandı.

İran'dan Suriye açıklaması: "Esad, ordunun performansından şikayetçiydi” - 3

ÜÇ ÜLKE GERİLİMİ DÜŞÜRMEK İÇİN ANLAŞTI

Astana görüşmelerine değinen Arakçi, “Suriye hükümeti ile muhalifler arasında yaşanan çatışmalar Şam’a yaklaştığında İran, Rusya ve Türkiye gerilimi azaltmak ve durumu yönetmek için anlaşma yaptı. Üç ülke, bölgelerindeki grupları kontrol ederek çatışmaları önlemeyi üstlendi. Bu süreç, 10 yılı aşkın bir süredir başarıyla devam ederek Suriye’de barış ve huzurun sağlanmasına katkı sağladı” diye konuştu.

İran'dan Suriye açıklaması: "Esad, ordunun performansından şikayetçiydi” - 4

Son saldırıların Astana sürecine aykırı olduğuna vurgu yapan Arakçi, “Astana sürecinin hedeflerinden biri, istikrar sağlandıktan sonra Suriye hükümeti ve muhalifler arasında siyasi diyalogun başlamasına, reformların yapılmasına ve gerekirse anayasa değişikliğine destek olmaktı. Son 10 yılda bu süreçte yavaş ilerledik ve beklenen sonuçlara ulaşamadık. Esad hükümeti ise hem yeterince esneklik göstermedi hem de süreci yeterince hızlı ilerletemedi.” dedi.

İran'dan Suriye açıklaması: "Esad, ordunun performansından şikayetçiydi” - 5

Arakçi, “Suriye'nin iç meseleleri, muhaliflerle diyalog ve siyasi çözüme ulaşmak ya da gerekirse onlarla mücadele etmek tamamen Suriye hükümeti ve ordusunun sorumluluğundadır. Biz yalnızca Suriye hükümetine siyasi destek ve danışmanlık sunduk. Ancak şu anda bu konuda sorunlar yaşanıyor ve Suriye ordusu görevini tam olarak yerine getiremedi” şeklinde konuştu.

İran'dan Suriye açıklaması: "Esad, ordunun performansından şikayetçiydi” - 6

Hiçbir zaman muhaliflerle savaşmak amacında olmadıklarını söyleyen Arakçi, “Suriye'deki askeri varlığımız yalnızca DAEŞ ile mücadele içindi ve DAEŞ yenildikten sonra sona erdi. Ayrıca, direnişi desteklemek amacıyla da bulunuyorduk.” şeklinde konuştu.

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