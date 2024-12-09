İran'dan Suriye açıklaması: "Esad, ordunun performansından şikayetçiydi”

"REJİM ORDUSUNUN YETERSİZLİĞİ"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Analizler ve gelen haberlerin böyle bir hareketin olacağına işaret ettiğini belirten Arakçi, “ABD ve İsrail rejiminin, direniş eksenini sorunlarla karşı karşıya bırakmayı hedefleyen bir planı olduğunu biliyorduk. İran ve Suriye’nin istihbarat birimleri, İdlib’deki hareketlilikten haberdardı ve bilgiler Suriye hükümeti ile ordusuna iletilmişti." dedi.

İki şeyin hayret edici olduğunu belirten Arakçi, "Bunlar, Suriye ordusunun yetersizliği ve olayların hızla gelişmesi. Bu durum sadece İran için değil, herkes için beklenmedik bir tabloydu.” dedi.