İran'ı sarsan helikopter kazası: Hamaney'in halefi olarak gösteriliyordu (İran Cumhurbaşkanı Reisi kimdir?)
İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptı. İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkenin kuzeyinde Doğu Azerbaycan eyaletinde geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirdi.
2021'de Cumhurbaşkanı seçilen sertlik yanlısı Reisi 63 yaşındaydı.