İran'ı sarsan helikopter kazası: Hamaney'in halefi olarak gösteriliyordu (İran Cumhurbaşkanı Reisi kimdir?)

İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter, zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptı. İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran'ı sarsan helikopter kazası: Hamaney'in halefi olarak gösteriliyordu (İran Cumhurbaşkanı Reisi kimdir?) - 1

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkenin kuzeyinde Doğu Azerbaycan eyaletinde geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

2021'de Cumhurbaşkanı seçilen sertlik yanlısı Reisi 63 yaşındaydı.

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İran'ı sarsan helikopter kazası: Hamaney'in halefi olarak gösteriliyordu (İran Cumhurbaşkanı Reisi kimdir?) - 2

İran siyasetinin, sertlik yanlısı olarak bilinen muhafazakar kesimini temsil ediyordu. Dini lider Ali Hamaney'in halefi olarak gösteriliyordu.

İran'ı sarsan helikopter kazası: Hamaney'in halefi olarak gösteriliyordu (İran Cumhurbaşkanı Reisi kimdir?) - 3

İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanlığı'na 2021'de, ikinci denemesinde seçildi. İlk kez aday olduğu 2017'de, reformcu kanadın temsilcilerinden Hasan Ruhani'ye karşı yenilmişti.

İran'ı sarsan helikopter kazası: Hamaney'in halefi olarak gösteriliyordu (İran Cumhurbaşkanı Reisi kimdir?) - 4

Ruhani'nin yarışmadığı 2021'de ise ilk turda yüzde 62 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçildi. Seçilir seçilmez de sertlik yanlısı olduğunu gösterdi. Rejim karşıtı protestoları güç kullanarak bastırdı.

İran'ı sarsan helikopter kazası: Hamaney'in halefi olarak gösteriliyordu (İran Cumhurbaşkanı Reisi kimdir?) - 5

İslam rejiminin uyguladığı ahlak yasalarını sıkılaştırdı. Dünya liderleriyle yürüttüğü nükleer müzakelerde zorlu pazarlıklara girişti.

Reisi, Cumhurbaşkanı seçilmeden önce Yargı Erki Başkanı'ydı. Kamuoyunda pek tanınan bir isim değildi. Hakimlik yaptığı 80'li yıllarda, rejim muhalifleri için idam kararları çıkarmıştı. 1988'de Halkın Mücahitleri örgütünün üyelerine toplu idam kararlarının altına imza atan dört hakimden biriydi.

İran'ı sarsan helikopter kazası: Hamaney'in halefi olarak gösteriliyordu (İran Cumhurbaşkanı Reisi kimdir?) - 6

Reisi, Ortadoğu'nun savaş ve çatışmalarla sarsıldığı zor bir dönemde görev yaptı. 7 Ekim Hamas saldırılarının ardından İsrail Gazze'ye bugüne kadarki en kanlı saldırısını başlatttı.

İran, o dönemde, Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan'daki vekil güçleriyle Hamas'a destek verdi. Tahran ve Ortadoğu'daki vekilleri, kendilerini İsrail'e karşı "direniş ekseni" olarak adlandırdı.

İran'ı sarsan helikopter kazası: Hamaney'in halefi olarak gösteriliyordu (İran Cumhurbaşkanı Reisi kimdir?) - 7

Cumhurbaşkanlığı döneminin en büyük krizi, İsrail'in Şam'daki başkonsolosluk binasını vurması oldu. Tahran, bu saldırıya, İsrail'e ilk kez doğrudan saldırarak yanıt verdi. İran'dan İsrail'e 300'den fazla füze ve drone ateşlendi.

İran'ı sarsan helikopter kazası: Hamaney'in halefi olarak gösteriliyordu (İran Cumhurbaşkanı Reisi kimdir?) - 8
İran'ı sarsan helikopter kazası: Hamaney'in halefi olarak gösteriliyordu (İran Cumhurbaşkanı Reisi kimdir?) - 9
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