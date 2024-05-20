İran'ı sarsan helikopter kazası: Hamaney'in halefi olarak gösteriliyordu (İran Cumhurbaşkanı Reisi kimdir?)

Reisi, Ortadoğu'nun savaş ve çatışmalarla sarsıldığı zor bir dönemde görev yaptı. 7 Ekim Hamas saldırılarının ardından İsrail Gazze'ye bugüne kadarki en kanlı saldırısını başlatttı.

İran, o dönemde, Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan'daki vekil güçleriyle Hamas'a destek verdi. Tahran ve Ortadoğu'daki vekilleri, kendilerini İsrail'e karşı "direniş ekseni" olarak adlandırdı.