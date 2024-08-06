İran, İsrail'e misilleme yapacak mı? Dünya bu sorunun yanıtını gergin bir şekilde bekliyor. Peki İran'ın askeri kapasitesi ne? İran, Ortadoğu'nun en büyük ordularından birine sahip.



En az 580 bin askeri var. 200 bin de yedek askeri bulunuyor.