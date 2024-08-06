İran'ın askeri kapasitesi ne?
İsmail Haniye suikastının ardından İran'ın nasıl bir misilleme yapacağı merak ediliyor. Bu süreçte en çok konuşulan konulardan birisi de İran'ın silah kapasitesi. Uluslararası ambargolar nedeniyle İran, füze ve dronelarını kendi üretiyor.
İran, İsrail'e misilleme yapacak mı? Dünya bu sorunun yanıtını gergin bir şekilde bekliyor. Peki İran'ın askeri kapasitesi ne? İran, Ortadoğu'nun en büyük ordularından birine sahip.
En az 580 bin askeri var. 200 bin de yedek askeri bulunuyor.