İran'ın askeri kapasitesi ne? Asker sayısı bakımından dünyada 14'üncü!

İran, Ortadoğu'nun en büyük ordularından birine sahip. En az 580 bin askeri var. 200 bin de yedek askeri bulunuyor.



Ordu ve devrim muhafızları ayrı ayrı kara, hava ve deniz birliklerine sahip. İran sınırlarının korunmasından Devrim Muhafazları sorumlu. Tüm bu kolların koordinasyonunu genelkurmay başkanı sağlıyor. Genelkurmay başkanı stratejilerin belirlenmesinden de sorumlu.