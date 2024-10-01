İran'ın askeri kapasitesi ne? Asker sayısı bakımından dünyada 14'üncü!
Dünyanın gözü Ortadoğu'da, İran'dan İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirildi. İran'dan atılan füzelere karşı İsrail hava savunması Demir Kubbe devreye girdi. İran'ın saldırısının ardından İsrail'den "uygun zamanda karşılık vereceğiz" açıklaması yapıldı. İsrail-İran gerilimi İran'ın akseri kapasitesini de gündeme getirdi. İran’ın askeri gücü nedir, dünyada kaçıncı sırada? İran’ın ne kadar askeri var? İran'ın hangi silahları var? Yanıtları haberimizde...
İran, Ortadoğu'nun en büyük ordularından birine sahip. En az 580 bin askeri var. 200 bin de yedek askeri bulunuyor.
Ordu ve devrim muhafızları ayrı ayrı kara, hava ve deniz birliklerine sahip. İran sınırlarının korunmasından Devrim Muhafazları sorumlu. Tüm bu kolların koordinasyonunu genelkurmay başkanı sağlıyor. Genelkurmay başkanı stratejilerin belirlenmesinden de sorumlu.