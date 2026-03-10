İran'ın füze menzili: İran füzeleri Türkiye için ne kadar tehdit? Menzilleri ne kadar?
10.03.2026 10:41
Son Güncelleme: 10.03.2026 10:54
NTV - Haber Merkezi
İran ABD ve İsrail'in saldırısına karşılık bölgedeki birçok ülkeye füze ile saldırdı. Türkiye hava sahasına giren iki İran füzesi de imha edildi. İran, bu eylemden özür diledi ancak tehdit güncelliğini koruyor. Menzil verilerine göre İran'ın füze kapasitesine yakından bakalım.
İran’ın füze envanteri sadece mesafe değil, "terminal hız" denilen hedefe yönelme süratiyle de savunma sistemlerini zorlayan bir teknolojiye sahip.
AA tarafından paylaşılan görselde yer alan 9 ana füze sisteminin menzilleri incelendiğinde, füzelerin menzilleri, Türkiye'ye yönelik olası riskleri belli oldu.
İran’ın füze fırlatma rampalarının lokasyonları, Tebriz ve Kirmanşah bölgeleri baz alındığında havayolu km verilerine göre Türkiye üzerinde birçok kapsama alanına sahip. İran'ın Türkiye'ye yönelik bir saldırı başlatması beklenmiyor ancak 2 füzenin Türk hava sahasına girmesi endişe yarattı.
İşte menzile göre füzelerin ulaşabileceği noktalar:
HACI KASIM VE FETTAH 2 FÜZE MENZİLİ
İran'ın füze envanteri, menzil ve hız kapasiteleri bakımından Türkiye'nin farklı bölgelerini kapsayan geniş bir etki alanına sahip.
Hacı Kasım ve Fettah 2 füzeleri, 1.400 km menzilleri ve Mach 5 hızlarıyla Doğu Anadolu'dan başlayarak İç Anadolu'nun sınırlarına, Ankara yakınlarına kadar ulaşabiliyor.
HAYBERŞIKEN VE PAVE FÜZE MENZİLİ
Menzili biraz daha artırılmış olan Hayberşıken, 1.450 km kapasitesiyle İç Anadolu’nun tamamını hedef alanına dahil ederken, 0,6 Mach düşük hızıyla dikkat çeken Pave seyir füzesi, 1.650 km menzili sayesinde Ege kıyılarına kadar yaklaşabilmektedir.
KADİR, SEHAB 3, İMAD VE HÜRREMŞEHR 4 FÜZELERİ
İran'ın elinde Türkiye'nin batı sınırlarını da içine alan daha güçlü sistemler de yer alıyor.
Kadir füzesi 1.950 km menzili ve Mach 9 hızıyla Edirne dahil tüm Türkiye'yi kapsarken, Şehab 3, İmad ve yüksek terminal hızıyla (Mach 8-16) öne çıkan Hürremşehr-4 füzeleri, 2.000 km menzil kapasiteleriyle ülke topraklarının tamamını ve Balkanlar'ın bir kısmını etki alanı içinde tutabiliyor.
İRAN ENVANTERİNDEKİ EN UZUN MENZİLLİ FÜZE: SİCCİL
Envanterin en uzun menzilli üyesi olan Siccil ise yaklaşık 2.500 km menzili ve Mach 14 hızıyla sadece Türkiye'yi değil, İtalya ve Orta Avrupa içlerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada stratejik bir tehdit unsuru oluşturabilir.