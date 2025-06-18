İran'ın kalbine sessiz hazırlık: ABD, yeraltındaki Fordo nükleer tesisini mi vuracak?
İran-İsrail savaşında kritik eşik olarak görülen Fordo nükleer tesisinin ABD'nin hedefinde olduğu ve askeri ipuçlarının olası bir saldırıya işaret ettiği öne sürülüyor.
ABD hafta sonundan bu yana Ortadoğu'daki askeri varlığını arttırdı ancak ABD'nin İsrail-İran savaşına müdahale edip etmeyeceğini düşünen Donald Trump için operasyonel belirsizliği korumak adına bazı detayları muğlak bıraktı.
Kritik olarak, İran'ın Fordow'daki derin nükleer zenginleştirme tesisine, 60 metre kayayı delmek üzere tasarlanmış 13.6 tonluk sığınak delici bombalarla saldırmak için kullanılacak B-2 bombardıman uçaklarının konuşlandırılması hakkında yeni bir bilgi verilmedi.
AMERİKAN UÇAKLARI AVRUPA'YA GİTTİ
Ancak Pentagon'un uzun menzilli bir hava saldırısını düşündüğüne dair ipuçları 31'den fazla ABD Hava Kuvvetleri yakıt ikmal uçağının hareketinden geldi.
Çoğunluğu KC-135 Stratotanker ve KC-46 Pegasus'lardan oluşan uçaklar pazar günü Avrupa'nın doğusuna doğru ilerlerken bir uçuş takip sitesi olan AirNav Systems tarafından takip edildi. Salı günü bazı uçakların daha da doğuya uçtuğuna dair başka raporlar da vardı.