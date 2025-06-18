İran'ın kalbine sessiz hazırlık: ABD, yeraltındaki Fordo nükleer tesisini mi vuracak?

FORDOYU İMHA EDEBİLECEK SİLAH İÇİN TEK UÇAK

The Guardian gazetesine göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 bombardıman uçakları, yakıt ikmali yapmadan yaklaşık 9 bin 656 kilometre gibi uzun bir menzile sahip olmakla birlikte, genellikle sınırlı sayıda üsten hareket ediyorlar.

Bunlar; Missouri'deki Whiteman, Gloucestershire'daki Fairford ve en önemlisi de Hint Okyanusu'nun güneyinde bulunan ve şu anda İngiltere tarafından ABD için Mauritius'tan kiralanan Diego Garcia üssü.

B-2 bombardıman uçakları geçtiğimiz ekim ayında Whiteman'dan Husilere ait 5 yeraltı silah tesisine saldırdı. Diego Garcia Fordo'ya çok daha yakın, gidiş-dönüş yaklaşık 5 bin kilometrelik bir yolculuk ve İran'ın nükleer tesislerine yönelik bombardıman tamamlandıktan sonra dönüşte yakıt ikmali yapılması gerekecek.

İran'ın iki ana uranyum zenginleştirme tesisinden biri olan ve bir dağın 80-90 metre altında olduğu tahmin edilen Fordo'yu imha edebilecek büyüklükte bir bombaya (GBU 57/B Massive Ordnance Penetrator) sadece ABD'nin sahip olduğu düşünülüyor. Bu 6 metrelik silahı taşımak üzere onaylanmış tek uçak B-2 olarak biliniyor.