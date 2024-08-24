İran'ın misilleme saldırısının önündeki engel ne?
Dünya basınında İran'ın potansiyel bir misilleme saldırısını yeniden değerlendirebileceği konuşuluyor. Art arda gelen suikastların ardından Ortadoğu'da gerilim tırmanırken, gözler İsrail'e verilecek yanıta çevrilmiş durumda. Batı'dan gelen itidal çağrılarının gölgesinde, İran haftalardır ısrarcı olduğu misilleme saldırısını neden erteliyor? Misilleme saldırısının önündeki engel ne?
BÖLGESEL SAVAŞ BEKLENTİSİ
İran’ın İsrail’e düzenlemesi beklenen büyük çaplı misilleme saldırısının ne zaman olacağı merak konusu olurken, bölgede gergin bekleyiş sürüyor.
ABD başta olmak üzere tüm dünyadan gerilimin düşürülmesi çağrısı yapılırken, bölgedeki çatışmaların geniş çaplı bir savaşa dönüşerek yayılmasından endişe ediliyor.