İran'ın misilleme saldırısının önündeki engel ne?

Dünya basınında İran'ın potansiyel bir misilleme saldırısını yeniden değerlendirebileceği konuşuluyor. Art arda gelen suikastların ardından Ortadoğu'da gerilim tırmanırken, gözler İsrail'e verilecek yanıta çevrilmiş durumda. Batı'dan gelen itidal çağrılarının gölgesinde, İran haftalardır ısrarcı olduğu misilleme saldırısını neden erteliyor? Misilleme saldırısının önündeki engel ne?

İran'ın misilleme saldırısının önündeki engel ne? - 1

BÖLGESEL SAVAŞ BEKLENTİSİ

İran’ın İsrail’e düzenlemesi beklenen büyük çaplı misilleme saldırısının ne zaman olacağı merak konusu olurken, bölgede gergin bekleyiş sürüyor.

ABD başta olmak üzere tüm dünyadan gerilimin düşürülmesi çağrısı yapılırken, bölgedeki çatışmaların geniş çaplı bir savaşa dönüşerek yayılmasından endişe ediliyor.

DÜNYA HABERLERİ

İran'ın misilleme saldırısının önündeki engel ne? - 2

"ZAMAN BİZİM LEHİMİZE"

İran Devrim Muhafızları'nın eski başkanı Mohsen Rezaee, CNN'e verdiği röportajda, "Bataklığa gömülen Netanyahu'nun kendini kurtarmasına izin vermeyeceğiz. İran'ın eylemleri çok hesaplı olacak" diye konuştu.

Devrim Muhafızları sözcüsü Ali Muhammed Naeini de benzer bir ton benimsedi. İran devlet medyasına göre, "Zaman bizim lehimize ve bu yanıt için bekleme süresi uzayabilir" açıklamasında bulundu.

İran'ın misilleme saldırısının önündeki engel ne? - 3

BATI SALDIRI KONUSUNDA ŞÜPHELİ

Bu açıklamalar ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin, Tahran'da Devrim Muhafızları'nın resmi misafirhanesinde öldürülmesinin üzerinden geçen uzun zaman, Batı'da İran'ın yakın gelecekte İsrail'e bir saldırı düzenlemeyi planlamadığı yönündeki spekülasyonları besledi.

İran'ın misilleme saldırısının önündeki engel ne? - 4

"BÖLGESEL BİR DOST"

Washington'ın diğer bölgesel aktörler aracılığıyla gerçekleştirdiği yoğun diplomatik çabalar da saldırının zamanı ve şiddetini belirlemede önemli rol oynadı.

Bölgedeki ülkelerin her biri Tahran'ın karar alma sürecinde büyük öneme sahip. İran, komşularına tehdit oluşturmayan "bölgesel bir dost" olarak konumlandığı bir dış politika stratejisi izliyor.

İran'ın misilleme saldırısının önündeki engel ne? - 5

YİNE "ÖLÇÜLÜ BİR YANIT" MI VERİLECEK?

Tahran, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Rıza Zahidi'nin öldürülmesinin ardından nisan ayında İsrail'e düzenlediği saldırıdan sonra bile bu stratejinin değişmediğini göstermek için büyük çaba sarf etti.

Hem komşularına hem de Washington'a önceden uyarıda bulunduğu bu saldırıyı, bölgesel bir savaşı ateşlemeyi amaçlamayan "ölçülü bir yanıt" olarak tasvir etti.

İran'ın misilleme saldırısının önündeki engel ne? - 6

KOMŞULARLA İLİŞKİSİ BOZULABİLİR

İsrail'in köklü gazetelerinden Haaretz'in analizinde, İsrail'e doğrudan bir saldırının İran'ın komşularıyla ilişkileri iyi tutmaya yönelik stratejisini bozabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

İran'ın misilleme saldırısının önündeki engel ne? - 7

KAPSAMLI BİR MİSİLLEME

Kapsamlı bir misillemenin hem yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hem de ülkenin dini lideri Ali Hamaney'i zor durumda bırakabileceği belirtiliyor.

İran'ın misilleme saldırısının önündeki engel ne? - 8

PEZEŞKİYAN SALDIRMAK İSTEMİYOR

Muhalif Iran International'ın 7 Ağustos'taki haberinde, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Ali Hamaney'le görüşerek, İsrail'e misilleme yapmama çağrısında bulunduğu öne sürülmüştü.

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