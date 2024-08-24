İran'ın misilleme saldırısının önündeki engel ne?

YİNE "ÖLÇÜLÜ BİR YANIT" MI VERİLECEK?

Tahran, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Rıza Zahidi'nin öldürülmesinin ardından nisan ayında İsrail'e düzenlediği saldırıdan sonra bile bu stratejinin değişmediğini göstermek için büyük çaba sarf etti.

Hem komşularına hem de Washington'a önceden uyarıda bulunduğu bu saldırıyı, bölgesel bir savaşı ateşlemeyi amaçlamayan "ölçülü bir yanıt" olarak tasvir etti.