İran'ın planlanan İsrail misillemesi: "Hiç kullanılmamış silahlar devreye girecek"

"ORDU KARŞILIK VERMEK ZORUNDA"

Mısırlı bir yetkili, İran'ın özel olarak "güçlü ve karmaşık" bir yanıt konusunda uyarıda bulunduğunu söyleyerek, "Ordumuz insan kaybetti, bu yüzden karşılık vermeleri gerekiyor." diye konuştu.

Kaynaklara göre İran, dört asker ve bir sivilin hayatını kaybettiği İsrail saldırılarına verilecek cevabı bir zorunluluk olarak görüyor.