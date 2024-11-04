İran'ın planlanan İsrail misillemesi: "Hiç kullanılmamış silahlar devreye girecek"

Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan İranlı ve Arap yetkililer, Tahran'ın İsrail'e daha güçlü savaş başlıkları ve daha önce kullanılmayan silahlarla saldırmaya hazırlandığını ileri sürdü. Planlanan misillemenin ABD seçimleri ile gölgelendiğini dile getiren yetkililer, yanıtın ancak yeni başkanın göreve gelmesinden sonra verilebileceğini vurguladı. Ayrıca planlanan misilleme saldırısının Devrim Muhafızları'nın yanı sıra İran'ın düzenli ordusunun da dahil olduğu benzeri görülmemiş bir karşı saldırı olacağı aktarıldı.

İran'ın planlanan İsrail misillemesi: "Hiç kullanılmamış silahlar devreye girecek" - 1

DAHA GÜÇLÜ SAVAŞ BAŞLIKLARI

ABD basının iddiasına göre, İran İsrail'in son saldırısına yanıt olarak daha güçlü savaş başlıkları ve daha önce kullanılmamış silahları içeren karmaşık bir yanıt planlıyor.

DÜNYA HABERLERİ

İran'ın planlanan İsrail misillemesi: "Hiç kullanılmamış silahlar devreye girecek" - 2

İRAN TEHDİDİNİN GERÇEK BOYUTU

İran tehditlerinin gerçek mi yoksa sadece sert bir söylem mi olduğu henüz belli değil.

İsrail'in saldırısının nasıl karşılık bulacağı, Tahran'ın planladığı saldırının büyüklüğüne, doğasına ve etkinliğine bağlı olacak.

İran'ın planlanan İsrail misillemesi: "Hiç kullanılmamış silahlar devreye girecek" - 3

ORTADOĞU'DA DENGELER BOZULUYOR

İsrail şimdiye kadar İran'ın petrol ve nükleer tesislerine saldırmaktan kaçındı, ancak İsrailli yetkililere göre bu hesaplamalar değişebilir.

İran'ın planlanan İsrail misillemesi: "Hiç kullanılmamış silahlar devreye girecek" - 4

"ORDU KARŞILIK VERMEK ZORUNDA"

Mısırlı bir yetkili, İran'ın özel olarak "güçlü ve karmaşık" bir yanıt konusunda uyarıda bulunduğunu söyleyerek, "Ordumuz insan kaybetti, bu yüzden karşılık vermeleri gerekiyor." diye konuştu.

Kaynaklara göre İran, dört asker ve bir sivilin hayatını kaybettiği İsrail saldırılarına verilecek cevabı bir zorunluluk olarak görüyor.

İran'ın planlanan İsrail misillemesi: "Hiç kullanılmamış silahlar devreye girecek" - 5

IRAK TOPRAKLARI DAHİL OLABİLİR

Haberde planlanan misillemelere İran ordusunun da katılacağı ve daha önce Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen füze saldırılarından farklı olacağı vurgulandı.

Kaynaklar, İran'ın İsrail askeri tesislerini “geçen seferkinden çok daha agresif bir şekilde” hedef alacağını ve bunun için Irak topraklarını kullanabileceğini öne sürdü.

İran'ın planlanan İsrail misillemesi: "Hiç kullanılmamış silahlar devreye girecek" - 6

İranlı yetkili, İran'ın tepkisindeki bir diğer belirleyici etmenin ABD seçimleri olduğunu söyledi.

Yetkili, İran'ın saldırısıyla ABD seçimlerini etkilemek istemediğini söyledi ve yanıtın salı günkü seçimden sonra ancak ocak ayında yeni bir başkanın göreve başlamasından önce geleceğini ekledi.

ABD istihbarat teşkilatlarına göre İran, Donald Trump'tan ziyade Kamala Harris'i tercih ediyor.

İran'ın planlanan İsrail misillemesi: "Hiç kullanılmamış silahlar devreye girecek" - 7
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