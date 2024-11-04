İran'ın planlanan İsrail misillemesi: "Hiç kullanılmamış silahlar devreye girecek"
Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan İranlı ve Arap yetkililer, Tahran'ın İsrail'e daha güçlü savaş başlıkları ve daha önce kullanılmayan silahlarla saldırmaya hazırlandığını ileri sürdü. Planlanan misillemenin ABD seçimleri ile gölgelendiğini dile getiren yetkililer, yanıtın ancak yeni başkanın göreve gelmesinden sonra verilebileceğini vurguladı. Ayrıca planlanan misilleme saldırısının Devrim Muhafızları'nın yanı sıra İran'ın düzenli ordusunun da dahil olduğu benzeri görülmemiş bir karşı saldırı olacağı aktarıldı.
DAHA GÜÇLÜ SAVAŞ BAŞLIKLARI
ABD basının iddiasına göre, İran İsrail'in son saldırısına yanıt olarak daha güçlü savaş başlıkları ve daha önce kullanılmamış silahları içeren karmaşık bir yanıt planlıyor.