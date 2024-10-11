İran'ın sonraki adımı hazır: İsrail misillemesine nasıl karşılık verilecek?

İran hükümeti, beklenen İsrail misillemesine nasıl karşılık verileceğini belirledi. Buna göre İran, uzun zamandır etkileri ve boyutu tartışılan bir İsrail saldırısına "orantılı karşılık vermeye" hazır. Rus devletine ait medya kuruluşu RT'ye konuşan İranlı bir üst düzey yetkili, İsrail ordusunun İran'ın petrol altyapısını hedef alması durumunda, Tahran'ın da İsrail'deki üç ana rafineriyi vuracağını söyledi. Aynı durumun nükleer tesisler için de geçerli olduğunu vurgulayan yetkilinin ifadelerine göre Tahran "göze göz dişe diş" diyor.

İran'ın sonraki adımı hazır: İsrail misillemesine nasıl karşılık verilecek? - 1

"TAHRAN KENDİNİ SAVUNMAYA HAZIR"

İranlı üst düzey bir yetkili, Rus devlet medyası RT'ye beklenen İsrail misillemesine nasıl karşılık verileceği konusunda konuştu.

Kaynak, Tahran'ın kendini savunmaya ve herhangi bir saldırıya orantılı bir şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti.

Olası bir saldırıya karşı yapılacak misillemenin orantılı olacağı ve uluslararası normlara dayanacağı belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

İran'ın sonraki adımı hazır: İsrail misillemesine nasıl karşılık verilecek? - 2

İSRAİL'İN ÜÇ ANA RAFİNERİSİ HEDEFTE

İranlı yetkili, İsrail ordusunun İran'ın petrol altyapısını hedef alması durumunda, Tahran'ın da İsrail'deki üç ana rafineriyi vuracağını aktardı.

Nükleer tesislerin hedef alınması durumunda da aynı şekilde karşılık verileceğine dikkat çekildi.

İran'ın sonraki adımı hazır: İsrail misillemesine nasıl karşılık verilecek? - 3

NÜKLEER DOKTRİN MASAYA YATIRILABİLİR

Yetkili, olası bir saldırıda sivillerin zarar görmesi veya sivil bölgelerin hedef alınması durumunda Tahran'ın nükleer doktrinini gözden geçireceğini belirtti.

Tahran yönetiminin nükleer doktrinde ne tür değişiklikler yapabileceği ise belirsizliğini koruyor.

İran'ın sonraki adımı hazır: İsrail misillemesine nasıl karşılık verilecek? - 4

İran'a yönelik bir İsrail misillemesine dair endişeler, Tahran'ın 1 Ekim'de ülkeye karşı büyük bir balistik füze saldırısı düzenlemesinin ardından geldi.

İran'ın sonraki adımı hazır: İsrail misillemesine nasıl karşılık verilecek? - 5

İran, saldırının temmuz ayında Tahran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastına ve geçen ay Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine misilleme olarak yapıldığını bildirdi.

İran'ın sonraki adımı hazır: İsrail misillemesine nasıl karşılık verilecek? - 6

Ülke, İsrail'i herhangi bir misilleme adımı atmaması konusunda ve bunun yalnızca daha fazla gerilime yol açacağı konusunda uyardı.

İsrail hükümeti ise 1 Ekim'de düzenlenen saldırıya kararlı bir yanıt vereceğinin sözünü verdi.

İran'ın sonraki adımı hazır: İsrail misillemesine nasıl karşılık verilecek? - 7
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