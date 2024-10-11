İran'ın sonraki adımı hazır: İsrail misillemesine nasıl karşılık verilecek?
İran hükümeti, beklenen İsrail misillemesine nasıl karşılık verileceğini belirledi. Buna göre İran, uzun zamandır etkileri ve boyutu tartışılan bir İsrail saldırısına "orantılı karşılık vermeye" hazır. Rus devletine ait medya kuruluşu RT'ye konuşan İranlı bir üst düzey yetkili, İsrail ordusunun İran'ın petrol altyapısını hedef alması durumunda, Tahran'ın da İsrail'deki üç ana rafineriyi vuracağını söyledi. Aynı durumun nükleer tesisler için de geçerli olduğunu vurgulayan yetkilinin ifadelerine göre Tahran "göze göz dişe diş" diyor.
"TAHRAN KENDİNİ SAVUNMAYA HAZIR"
İranlı üst düzey bir yetkili, Rus devlet medyası RT'ye beklenen İsrail misillemesine nasıl karşılık verileceği konusunda konuştu.
Kaynak, Tahran'ın kendini savunmaya ve herhangi bir saldırıya orantılı bir şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti.
Olası bir saldırıya karşı yapılacak misillemenin orantılı olacağı ve uluslararası normlara dayanacağı belirtildi.