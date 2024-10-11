İran'ın sonraki adımı hazır: İsrail misillemesine nasıl karşılık verilecek?

"TAHRAN KENDİNİ SAVUNMAYA HAZIR"

İranlı üst düzey bir yetkili, Rus devlet medyası RT'ye beklenen İsrail misillemesine nasıl karşılık verileceği konusunda konuştu.

Kaynak, Tahran'ın kendini savunmaya ve herhangi bir saldırıya orantılı bir şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti.

Olası bir saldırıya karşı yapılacak misillemenin orantılı olacağı ve uluslararası normlara dayanacağı belirtildi.