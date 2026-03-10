İran'ın yeni dini lideri emlak zengini çıktı. 5 yıldızlı otelleri, milyarlık daireleri var
10.03.2026 13:51
Erdem Güzel
Mücteba Hamaney İran’ın yeni dini lideri olurken tartışmaları da beraberinde getirdi. Hamaney'in yaptırımları delerek dünya genelinde milyonlarca Euro değerinde bir gayrimenkul ağına sahip olduğu ortaya çıktı.
400 MİLYON EURO'LUK GAYRİMENKUL AĞI VAR
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney bir emlak zengini mi? Hamaney'in İran'a uygulanan yaptırımları üçüncü kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aşarak dünya genelinde 400 milyon Euro değerinde bir gayrimenkul ağı kurduğu ortaya çıktı.
Bloomberg tarafından yapılan araştırmaya göre, babası Ali Hamaney’in 28 Şubat’taki ABD ve İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından dini lider olarka seçilen Mücteba Hamaney, Londra, Dubai, Toronto ve Frankfurt gibi şehirlerde lüks mülklere sahip. Hiçbir varlığın doğrudan Hamaney’in adına kaydedilmediği bu mülklerin, Londra'daki lüks dairelerden Frankfurt ve Mallorca'daki 5 yıldızlı otellere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığı belirtiliyor.
FİNANSAL AĞIN MERKEZİNDE BANKACI ANSARİ VAR
Söz konusu mülklerin satın alınmasında kullanılan fonların büyük bir kısmının İran’ın petrol gelirlerinden elde edildiği belirtiliyor. Bu gelirlerin Birleşik Krallık, İsviçre, Lihtenştayn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki finans kurumları üzerinden paravan şirketler vasıtasıyla aktarıldığı belirlendi. Bu finansal ağın merkezindeki kilit isim olan ve geçen yıl Devrim Muhafızları’nı fonladığı gerekçesiyle yaptırım listesine alınan bankacı Ali Ansari’nin, Hamaney adına Londra’da Kensington Sarayı yakınlarında 50 milyon Sterlin değerinde lüks apartmanlar aldığı iddia ediliyor.
Analizlere göre Hamaney’in finansal ağındaki hesapların ana sahibinin Ansari olduğunu ve bu durumun onu ülkedeki en etkili oligarklardan biri haline getirdiğini gösteriyor.
HAMANEY'E TRUMP'TAN TEPKİ: "MEMNUN DEĞİLİM"
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırısıyla Ali Hamaney ve üst düzey Devrim Muhafızları yetkililerinin öldürülmesinin ardından Mücteba Hamaney, 8 Mart’ta Uzmanlar Meclisi tarafından yeni dini lider seçilmişti. Göreve gelmesiyle birlikte hem serveti hem de siyasi duruşuyla tartışmaların odağına yerleşen Hamaney'e ABD Başkanı Donald Trump tepki göstermiş, Hamaney’in yeni lider olmasından memnun olmadığını söylemişti.
Uzmanlar, Hamaney’in yurt dışındaki mülk edinme stratejisinin İran'lı elitlerin yaptırımları nasıl aştığını gösterdiğini belirtiyor.