İran'ın yeni dini lideri emlak zengini çıktı. 5 yıldızlı otelleri, milyarlık daireleri var

Söz konusu mülklerin satın alınmasında kullanılan fonların büyük bir kısmının İran’ın petrol gelirlerinden elde edildiği belirtiliyor. Bu gelirlerin Birleşik Krallık, İsviçre, Lihtenştayn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki finans kurumları üzerinden paravan şirketler vasıtasıyla aktarıldığı belirlendi. Bu finansal ağın merkezindeki kilit isim olan ve geçen yıl Devrim Muhafızları’nı fonladığı gerekçesiyle yaptırım listesine alınan bankacı Ali Ansari’nin, Hamaney adına Londra’da Kensington Sarayı yakınlarında 50 milyon Sterlin değerinde lüks apartmanlar aldığı iddia ediliyor.

Analizlere göre Hamaney’in finansal ağındaki hesapların ana sahibinin Ansari olduğunu ve bu durumun onu ülkedeki en etkili oligarklardan biri haline getirdiğini gösteriyor.