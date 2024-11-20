İranlı kadın protesto için soyunmuştu: "Akıl hastası olduğu için serbest bıraktık"

İran'da, okuduğu üniversitenin ahlak polisi tarafından "başörtüsünü uygunsuz taktığı" gerekçesiyle taciz edilen bir kadın öğrenci vücudunu protestoya dönüştürdü. İç çamaşırlarına kadar soyunan öğrenci, protesto sonrası gözaltına alındı. Genç kadın, yetkililer tarafından "akıl hastası" olduğu iddia edilerek serbest bırakıldı. İran yargısının yaptığı açıklamaya göre; Ahoo Daryaei isimli kadın, hastanede tedavi edildikten sonra ailesine teslim edildi. Ne yazık ki İranlı yetkililer, zorunlu başörtüsü yasalarını protesto eden bir kadını akıl hastalığı ile ilk kez damgalamıyor.

İranlı kadın protesto için soyunmuştu: "Akıl hastası olduğu için serbest bıraktık" - 1

SERBEST BIRAKILDI

İran'da, üniversitesinin ahlak polisi tarafından "uygunsuz başörtüsü kullanımı" nedeniyle taciz edilen bir öğrenci iç çamaşırlarına kadar soyunarak kampüste yürümüştü.

Bedenini protestoya dönüştüren genç kadın gözaltına alınmıştı.

Geç kadının serbest bırakıldığı ve hakkında suçlama yöneltilmeyeceği açıklandı.

VİDEO: İranlı kadın öğrenciden protesto

DÜNYA HABERLERİ

İranlı kadın protesto için soyunmuştu: "Akıl hastası olduğu için serbest bıraktık" - 2

"HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ"

İsmi Ahoo Daryaei olarak açıklanan öğrenci, üniversite kampüsünde soyunduğu anları gösteren bir video ile sosyal medyada ses getirmişti.

İran yargısının yaptığı açıklamaya göre; Daryaei, hastanede tedavi edildikten sonra ailesine teslim edildi.

İranlı kadın protesto için soyunmuştu: "Akıl hastası olduğu için serbest bıraktık" - 3

İRAN'DAN "AKIL HASTASI" ETİKETİ

Yargı sözcüsü Asghar Jahangir, “Hastaneye gönderildiği ve hasta olduğu anlaşıldığı için ailesine teslim edildi ve hakkında herhangi bir adli dava açılmadı.” dedi.

Ne yazık ki İranlı yetkililer, zorunlu başörtüsü yasalarını protesto eden bir kadını akıl hastalığı ile ilk kez damgalamıyor.

İranlı yetkililer, kadının daha önceden psikolojik tedavi gördüğünü ileri sürmüştü.

İranlı kadın protesto için soyunmuştu: "Akıl hastası olduğu için serbest bıraktık" - 4

İran hükümeti ilk resmi tepkisinde, “Bu meseleye güvenlik merceği altında bakmak yerine sosyal bir mercekle bakıyoruz ve sorunlu bir birey olarak bu öğrencinin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz.” demişti.

Bu durum sosyal medyada kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Kullanıcılar, yetkililerin kadın protestocuları gayri meşrulaştırmak için bir taktik olarak kullandıkları "akıl sağlığı yerinde olmayan kişi etiketlemesini" kınamıştı.

İranlı kadın protesto için soyunmuştu: "Akıl hastası olduğu için serbest bıraktık" - 5

İnsan hakları savunucuları, İran yetkililerinin kadın protestocuları akıl hastası olarak etiketleyip psikiyatri tesislerine sevk etme alışkanlığına dikkat çekiyor.

İranlı kadın protesto için soyunmuştu: "Akıl hastası olduğu için serbest bıraktık" - 6

MAHSA AMİNİ OLAYLARI

Eylül 2022'de genç bir İranlı kadın olan Mahsa Amini'nin ölümünden sonra ülke çapında protestolar düzenlenmeye devam ediyor.

Her geçen gün daha çok İranlı kadın peçelerini çıkararak yetkililere meydan okuyor.

Amini, başörtüsü kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ahlak polisinin gözetimi altındayken hayatını kaybetmişti. Güvenlik güçleri çıkan isyanı şiddet kullanarak bastırmıştı.

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