İranlı kadın protesto için soyunmuştu: "Akıl hastası olduğu için serbest bıraktık"
İran'da, okuduğu üniversitenin ahlak polisi tarafından "başörtüsünü uygunsuz taktığı" gerekçesiyle taciz edilen bir kadın öğrenci vücudunu protestoya dönüştürdü. İç çamaşırlarına kadar soyunan öğrenci, protesto sonrası gözaltına alındı. Genç kadın, yetkililer tarafından "akıl hastası" olduğu iddia edilerek serbest bırakıldı. İran yargısının yaptığı açıklamaya göre; Ahoo Daryaei isimli kadın, hastanede tedavi edildikten sonra ailesine teslim edildi. Ne yazık ki İranlı yetkililer, zorunlu başörtüsü yasalarını protesto eden bir kadını akıl hastalığı ile ilk kez damgalamıyor.
SERBEST BIRAKILDI
İran'da, üniversitesinin ahlak polisi tarafından "uygunsuz başörtüsü kullanımı" nedeniyle taciz edilen bir öğrenci iç çamaşırlarına kadar soyunarak kampüste yürümüştü.
Bedenini protestoya dönüştüren genç kadın gözaltına alınmıştı.
Geç kadının serbest bırakıldığı ve hakkında suçlama yöneltilmeyeceği açıklandı.