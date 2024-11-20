İranlı kadın protesto için soyunmuştu: "Akıl hastası olduğu için serbest bıraktık"

İRAN'DAN "AKIL HASTASI" ETİKETİ

Yargı sözcüsü Asghar Jahangir, “Hastaneye gönderildiği ve hasta olduğu anlaşıldığı için ailesine teslim edildi ve hakkında herhangi bir adli dava açılmadı.” dedi.

Ne yazık ki İranlı yetkililer, zorunlu başörtüsü yasalarını protesto eden bir kadını akıl hastalığı ile ilk kez damgalamıyor.

İranlı yetkililer, kadının daha önceden psikolojik tedavi gördüğünü ileri sürmüştü.