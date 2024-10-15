İranlı kayıp komutan ortaya çıktı! İsmail Kaani gözyaşlarını tutamadı
Hakkında farklı iddialar ortaya atılan İranlı general İsmail Kaani, iki hafta sonra Tahran'da ortaya çıktı. Kaani, Beyrut'ta İsrail saldırısında öldürülen Kudüs Gücü komutan yardımcısı Abbas Nilfuruşan'ın cenaze törenine katıldı.
Suikast sonucu öldürüldüğü de iddia edildi. Hatta sorgu sırasında kalp krizi geçirdiğini ileri sürenler bile oldu. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani, yaklaşık iki hafta sonra ilk kez görüntülendi. Kaani, Beyrut'ta İsrail saldırısında öldürülen Kudüs Gücü komutan yardımcısı Abbas Nilfuruşan'ın cenaze törenine katıldı.