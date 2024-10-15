İranlı kayıp komutan ortaya çıktı! İsmail Kaani gözyaşlarını tutamadı

4 Ekim'de Nasrallah'ın yerine Hizbullah'ın başına geçmesi beklenen Haşim Safiiddin'in hedef alındığı saldırıda da öldürüldüğü veya yaralandığı öne sürüldü. Bazı kaynaklar da Kaani'nin İsrail'e istihbarat sağladığı şüphesiyle Devrim Muhafızları Ordusu tarafından sorgulandığını ve sorgu sırasında kalp krizi geçirdiğinı iddia etmişti.