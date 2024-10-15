İranlı kayıp komutan ortaya çıktı! İsmail Kaani gözyaşlarını tutamadı

Hakkında farklı iddialar ortaya atılan İranlı general İsmail Kaani, iki hafta sonra Tahran'da ortaya çıktı. Kaani, Beyrut'ta İsrail saldırısında öldürülen Kudüs Gücü komutan yardımcısı Abbas Nilfuruşan'ın cenaze törenine katıldı.

İranlı kayıp komutan ortaya çıktı! İsmail Kaani gözyaşlarını tutamadı - 1

Suikast sonucu öldürüldüğü de iddia edildi. Hatta sorgu sırasında kalp krizi geçirdiğini ileri sürenler bile oldu. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani, yaklaşık iki hafta sonra ilk kez görüntülendi.  Kaani, Beyrut'ta İsrail saldırısında öldürülen Kudüs Gücü komutan yardımcısı Abbas Nilfuruşan'ın cenaze törenine katıldı.

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İranlı kayıp komutan ortaya çıktı! İsmail Kaani gözyaşlarını tutamadı - 2

Tuğgeneral Nilfuruşan, İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı hedef aldığı saldırıda öldürülmüştü. Nilfuruşan için önce Irak'ta tören yapıldı.

İranlı kayıp komutan ortaya çıktı! İsmail Kaani gözyaşlarını tutamadı - 3

Kerbela'da kalabalıkların omuzlarında taşınan cenazesi, son olarak Tahran'a gönderildi. Hakkında bir dizi iddia ortaya atılan Kaani,  Nilfuruşan'ın Tahran'a getirilen cenazesini karşılama törenine katıldı.

İranlı kayıp komutan ortaya çıktı! İsmail Kaani gözyaşlarını tutamadı - 4

Törende Kaani ile birlikte birçok İranlı siyasi ve askeri yetkili hazır bulundu. İsmail Kaani, törende gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

İranlı kayıp komutan ortaya çıktı! İsmail Kaani gözyaşlarını tutamadı - 5

İsmail Kaani, Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de Bağdat'ta öldürülmesinin ardından Kudüs Gücü komutanı olmuştu.

İsrail, son iki ay içinde, çoğu Hizbullah'ın lider kadrosundan olmak üzere, İran'ın başını çektiği direniş ekseninin önde gelen isimlerini öldürdü.

İranlı kayıp komutan ortaya çıktı! İsmail Kaani gözyaşlarını tutamadı - 6

Beyrut'ta Nasrallah ile Nilfuruşan'ın hayatını kaybettiği İsrail saldırısında, Kaani'nin de hedef alındığı iddia edilmişti. Ancak İsmail Kaani,, daha sonra Tahran'daki Hizbullah ofisini ziyaret etti. Sonrasında onunla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmedi.

İranlı kayıp komutan ortaya çıktı! İsmail Kaani gözyaşlarını tutamadı - 7

4 Ekim'de Nasrallah'ın yerine Hizbullah'ın başına geçmesi beklenen Haşim Safiiddin'in hedef alındığı saldırıda da öldürüldüğü veya yaralandığı öne sürüldü. Bazı kaynaklar da Kaani'nin İsrail'e istihbarat sağladığı şüphesiyle Devrim Muhafızları Ordusu tarafından sorgulandığını ve sorgu sırasında kalp krizi geçirdiğinı iddia etmişti.

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