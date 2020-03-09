İranlı vekilden corona virüs dışında yeni bir tip virüs var iddiası (Corona virüste son durum)

Dünya genelinde corona virüs vakaları 110 bini, ölü sayısı ise 3 bin 800'ü aştı. Virüs nedeniyle, Çin ana karası dışında İtalya'da 366, İran'da 237, Güney Kore'de 53, Fransa'da 19, İspanya'da 17, Japonya'da 14, Irak'ta 6, Avustralya'da 3, İngiltere'de 3, Hollanda'da ve ABD'de 22 kişi yaşamını yitirdi. İranlı milletvekkili ülkede corona virüsten farklı kaynağı tespit edilemeyen ikinci bir virüs türü olduğunu açıkladı. Diğer taraftan, Paris'te her yıl 20 milyon kişinin ziyaret ettiği Disneyland'ın bir çalışanında corona virüs tespit edildi. İspanya'da Bask Özerk bölgesinde bulunan Labastida kentinde okullar 14 günlüğüne kapatıldı. Katar'da corona virüse önlem olarak ülkedeki tüm üniversite ve okulların geçici olarak kapatılacağı açıklandı. Hollanda'da vaka sayısı 321'e yükseldi. Suudi Arabistan ise ülkeye girişte sağlık ile ilgili yanıltıcı bilgi verenlere 500 bin riyale (yaklaşık 815 bin Türk lirası) kadar para cezası verilebleceğini duyurdu.

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ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 09.03.2020 - 16:09

VAKA SAYISI 110 BİNİ GEÇTİ Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 110 bini geçti. Covid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip corona virüs vakalarının 110 bin 90'a ulaştığını duyurdu. Ayrıca Covid-19 nedeniyle 3 bin 831 kişinin öldüğü, 62 bin 302 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Çin ana karasında 3 bin 120, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 3, İtalya'da 366, İran'da 194, Güney Kore'de 53, ABD'de 22, Fransa'da 19, İspanya'da 17, Japonya'da 14, Irak'ta 6, Avustralya'da 3, İngiltere'de 3, Hollanda 3, İsviçre 2, Mısır, San Marino, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Arjantin'de birer kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Çin ana karasında 80 bin 738, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 115 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 45 kişide Covid-19 tespit edildi.

"Worldometer"de yer alan, diğer ülke ve bölgelerdeki vaka sayıları şöyle:





"Güney Kore 7 bin 478, İtalya 7 bin 375, İran 6 bin 566, Japonya 1198, Fransa 1209, Almanya 1040, İspanya 674, ABD 554, İsviçre 332, İngiltere 278, Hollanda 321, İsveç 203, Belçika 200, Norveç 176, Singapur 150, Avusturya 104, Malezya 99, Avustralya 93, Bahreyn 85, Yunanistan 73, Kanada 66, Kuveyt 64, Irak 60, İzlanda 58, Mısır 55, Tayland 50, Birleşik Arap Emirlikleri 45, Hindistan 40, İsrail 39, San Marino 36, Danimarka 35, Çekya 32, Lübnan 32, Portekiz 30, Vietnam 30, Brezilya 25, Finlandiya 25, İrlanda 21, Cezayir 20, Filistin 19, Rusya 17, Umman 16, Slovenya 16, Ekvador 15, Katar 15, Romanya 15, Suudi Arabistan 15,

Gürcistan 15, Arjantin 12, Hırvatistan 12, Polonya 11, Filipinler 10, Estonya 10, Şili 10, Azerbaycan 9, Kosta Rika 9, Meksika 7, Pakistan 7, Macaristan 7, Peru 7, Beyaz Rusya 6, Endonezya 6, Dominik Cumhuriyeti 5, Lüksemburg 5, Yeni Zelanda 5, Fransız Guyanası 5, Slovakya 5, Afganistan 4, , Senegal 4, Bulgaristan 4, Maldivler 4, Kuzey Makedonya 3, Bosna-Hersek 3, Malta 3, Litvanya 3, Bangladeş 3, Güney Afrika 3, Kamboçya 2, Fas 2, Tunus 2, Kamerun 2, Faroe Adaları 2, Arnavutluk 2, Fransız Denizaşırı ili Martinik 2, Saint Martin 2,Nijerya 2, Andorra 1, Ermenistan 1, Ürdün 1, Letonya 1, Monako 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Ukrayna 1, Butan 1, Kolombiya 1, Cebelitarık İngiliz Denizaşırı Toprağı 1, Vatikan 1, Liechtenstein 1, Moldova 1, Paraguay 1, Saint Barth 1, Sırbistan 1 ve Togo 1."

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 237'YE YÜKSELDİ İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

25 YAŞINDAKİ HEMŞİREYE ACIMIYOR İran Meclisi Milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Şehruz Berzeger, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yeni tip koronavirüs (Covid- 19) olarak adlandırılanın dışında ülkede ABD'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi. Berzeger, "Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına göre, Gilan kentindeki coron avirüsün bir kısmı Çin'in Wuhan kentinde tespit edilen Covid-19'dan tamamen farklı. Bu virüs 25 yaşındaki bir hemşireye dahi acımıyor" dedi.







"ABD'NİN İRAN'DA YAYDIĞI BİYO-TETÖRİZM VİRÜSÜ OLABİLİR" Covid-19'dan farklı bu virüsün Kum kentinde de göründüğünü kaydeden Berzeger, "İkinci virüsün kaynağı neresidir belli değil? Sağlık Bakanı'nın konuşmalarından anladığım, ülkede 2 çeşit virüs var; biri Çin'in Vuhan kentinde görülen, diğeri ise menşei belli olmayan bir virüs. Tahminim bu ikinci virüs, ABD'nin İran'da yaydığı biyo-terörizm virüsü olabilir" ifadelerini kullandı.

İRAN'dan 70 BİN HÜKÜMLÜYE EV İZNİ İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 70 bin mahkuma ev izni verileceğini söyledi. İran Yargı Erki'ne bağlı "mizanonline" haber sitesine göre, Yargı Erki Yüksek Şura toplantısında konuşan Reisi, mahkumların toplumsal güveni zedelememeleri kaydıyla yeni tip koronavirüse zemin oluşturan hastalıklara sahip 70 bin mahkum için ev izni talimatı verdi.







Söz konusu mahkumlarla ilgili resmi işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini isteyen Reisi, ev izni şartlarına ilişkin ayrıntılara ise değinmedi. İran'da hızla yayıldığı gözlenen yeni tip koronavirüsün, cezaevlerindeki mahkumları da tehdit ettiği gündeme gelmişti.

VİRÜS DİSNEYLAND'E SIÇRADI Fransa'nın başkenti Paris'te çocuklu aileler tarafından ziyaret edilen eğlence merkezi Disneyland'in bir çalışanında corona virüs tespit edildi.

Disneyland sözcüsü söz konusu kişinin ziyaretçilerle temas etmediği ve parkın kapatılmayacağını açıkladı. 12 Nisan 1992'de açılan Disneyland, dünyadaki en büyük eğlence parkı olma özelliğini korurken, her yıl yaklaşık 20 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN 815 BİN LİRA CEZA Suudi Arabistan devlet televizyonun duyurduğuna göre, ülkeye girişte sağlığıyla ilgli doğru bilgi vermeyenlere 500 bin riyale (yaklaşık 815 bin Türk lirası) kadar paza cezası verilebilecek.

KATAR'DA OKUL VE ÜNİVERSİTELER KAPATILIYOR Katar'da hükümet sözcülerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede tüm okul ve üniversiteler yarından itibaren 10 Mart'a kadar kapalı kalacak. Katar'da şu ana kadar 18 corona virüs vakası bildirildi.

İSPANYA VE AVUSTRALYA'DA BAZI BÖLGELERDE OKUL TATİLİ İspanya'nın kuzeyinde otonom bölgelerinden biri olan Bask Özerk Bölgesi'nin Alava eyaletine bağlı Labastida kentinde yaklaşık 150 corona virüs vakası görülmesinin ardından okulların 14 gün boyunca kapalı tutulacağı açıklandı.

Avustralya'nın Sydney kentinde 2 ayrı okulda 3 öğrencide Korona virüsü tespit edildiği açıklandı. Yeni Güney Galler eyaletinin banliyö bölgesi Dundas'ta bulunan St. Patrick Marist Koleji'nde 2, Willoughby Kız Lisesi'nde ise 1 öğrencide virüs tespit edildiği belirtildi. Her iki okulda da eğitim-öğretime ara verildiği ifade edildi.

10 YENİ VAKA Avustralya'da son günlerde corona virüsü vakalarında artış yaşanırken, 10 kişi de daha virüs tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısının 93'e yükseldiği bildirildi. Victoria eyaletinin Sağlık Bakanı Jenny Mikakos yaptığı açıklamada, "Bu, milletimizin ve tüm dünyanın karşı karşıya olduğu eşi benzeri görülmemiş bir acil durum" ifadelerini kullandı. Mikasos ülkedeki vaka sayısında, kısa süre önce ABD'den ve İran'dan dönen kişilerde virüs tespit edilmesinin ardından artış yaşandığını kaydetti.

Öte yandan, Avustralya'da Korona virüsünden kaynaklı 3 ölüm vakası bulunuyor.

ABD KONGRESİ'NDE CORONA VİRÜS ALARMI ABD'de Cumhuriyetçi Partili Senatör Ted Cruz ve Temsilciler Meclisi Üyesi Paul Gosar, yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen bir kişiyle temas kurdukları için kişisel karantina tedbiri aldıklarını bildirdi.

Teksas Senatörü Cruz, söz konusu şahısla yaklaşık iki hafta önce Maryland eyaletinde düzenlenen Muhafazakar Eylem Komitesi Konferansı'nda görüştüğünü belirterek, corona virüsün kuluçka süresi 14 gün olduğu için birkaç günü Teksas'taki evinde geçireceğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Arizona Milletvekili Gosar da yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüs tespit edilen şahısla aynı konferansta yüz yüze görüştüğünü, bu yüzden kendisinin ve danışman ekibinden üç kişinin kişisel karantina tedbiri aldığını ifade etti. Gosar, Kongre binasındaki ofisinin hafta boyunca kapalı olacağını kaydetti.





ABD'de Kongre'nin bulunduğu ve siyasi organizasyonların yoğunlaştığı başkent Washington'ın banliyölerinde Covid-19 vakaları tespit edildiği bildirilmişti. Ülkede şimdiye dek 554 vaka tespit edilirken, 22 kişi hayatını kaybetti.

FİLİSTEN'DE VAKA SAYISI 26'YE YÜKSELDİ İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 26'ya yükseldi. Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 6, Tulkerm kentinde 1 Filistinli'de daha Covid-19 tespit edildiğini belirtti. Sözcü Mulhim, böylece Filistin'de yeni tip koronavirüs vaka sayısının 26'ya yükseldiğini kaydetti.







Filistin Sağlık Bakanlığından 5 Mart Perşembe günü yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Covid-19 şüphesi nedeniyle Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, Yunan gruptaki bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Covid-19 tespit edildiği kaydedilmişti. Bakanlık ayrıca, Beytüllahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Başkanı Abbas da daha sonra yayınladığı bir kararnameyle koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatını vermişti.



İsrail makamları da koronavirüsün tespit edilmesi üzerine Beytüllahim kentini tüm giriş ve çıkışlara kapatmıştı.

KATAR'DAN FİLİSTİN'E 10 MİLYON DOLAR DESTEK Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar'ın corona virüsle mücadele için 10 milyon dolarlık tıbbi destek sağladığını açıklayarak, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye teşekkür etti.

Kuzey Kore'de, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı uygulanan tedbirler kapsamında bir aylık karantina kararı alınan diplomat ve diğer yabancılar sürenin dolmasının ardından ülkeden ayrılmaya başladı.

Yeni tip coron avirüs vakasının bulunmadığı ülkede, başkent Pyongyang'da görevli yabancı diplomatlara ve yabancılara yönelik uygulanmasına karar verilen bir aylık karantina 2 Mart'ta kaldırılarak gerekli durumda ülkeden ayrılmalarına izin verildi. Rusya'daki Vladivostok Uluslararası Havalimanı'nın internet sitesinde, Kuzey Kore havayolu şirketi Air Koryo'nun, 271 sefer sayılı uçağının yerel saatle 10.49'ta havalimanına ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

İngiltere'nin Pyongyang Büyükelçisi Colin Crooks, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Kuzey Kore'de geçici olarak kapatılacak Almanya Büyükelçiliği ile Fransa ofisinden meslektaşlarıma veda etmek üzücü." ifadesini kullandı.

Ülkede resmi radyo kanalından hafta sonu yapılan açıklamada da Kangwon bölgesinde 1020, Jagang bölgesinde 2 bin 630 kişinin karantinadan çıkarıldığı ifade edilmişti.