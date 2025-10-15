Irkçılık doğuştan mı gelir, yoksa psikolojik bir rahatsızlık mı?

Başka bir teoriye göre ise, ırkçılık zaman ve enerjiden tasarruf etme amacıyla gelişmiş olabilir. Farklı etnik gruplarla etkileşim ya da eşleşme, sosyal normların farklılığı nedeniyle daha fazla uyum çabası gerektiriyordu. Bu da insanları, “dış gruplarla maliyetli etkileşimlerden kaçınmak” için onları farklı türler gibi algılamaya itmiş olabilir.

Ancak bazı uzmanlar bu evrimsel teorilere temkinli yaklaşıyor. İnsanlık tarihinin erken dönemlerine dair veriler, küçük nüfuslar ve bol kaynaklar nedeniyle yiyecek ya da su konusunda paylaşım dışlama gereksiniminin olmadığını gösteriyor. Ayrıca, antropolojik veriler, tarih öncesi insan topluluklarının birbirinden kaçınmak yerine sık sık karıştığını, evlilik yaptığını ve grup üyeliklerinin değişken olduğunu ortaya koyuyor. Savaşların son derece nadir olması ve belirgin bir bölge savunmasının olmaması da bu görüşü destekliyor.



