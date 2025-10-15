Irkçılık doğuştan mı gelir, yoksa psikolojik bir rahatsızlık mı?
Avrupa ve Avustralya’da son yıllarda yapılan araştırmalar, ırkçılıkla karşılaşan insan sayısında artış olduğunu ortaya koydu. ABD ve Birleşik Krallık’tan gelen raporlar da bu tezi destekler nitelikte. Peki ırkçılık doğuştan mı gelir, yoksa psikolojik bir bozukluk mu?
Bazı bilim insanları, ırkçılığın insanın evrimsel geçmişinden gelen doğal bir eğilim olduğunu savunuyor. Evrimsel psikolog Pascal Boyer’e göre, ırkçılık “etkili bir ekonomik stratejinin sonucu.”
Boyer, bu stratejinin başka grupları daha düşük statüde tutarak kaynakları paylaşmaktan kaçınmayı sağladığını öne sürüyor. Yani atalarımızın, hayatta kalma şanslarını düşürme pahasına başkalarıyla kaynak paylaşması mantıklı değildi.