Irkçılık karşıtı mesaj sokak ismi oldu

Amerika Birleşik Devletleri'ne siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar 10'uncu gününde. Protestocular, Beyaz Saray'ın önüne boyayla "Siyahların hayatı önemlidir" (Black Lives Matter) yazısı yazarken, caddenin adı da değişti.
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ntv.com.tr 05.06.2020 - 21:57
Beyaz Saray'ın hemen karşısında bulunan caddeye protestolara destek veren sanatçılar tarafından yaklaşık 400 metre uzunluğunda "Black Lives Matter" (Siyahların hayatı önemlidir) yazıldı.
Sanatçılardan sonra devreye Wahington Belediye Başkanı Bowser girdi.
Wahington Belediye Başkanı Bowser da 16. Cadde’nin ismini ise “Black Lives Matter Plaza” (Siyahilerin Hayatı Önemlidir Meydanı) olarak değiştirdi.
Washington’da protestoların artması nedeni ile geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Beyaz Saray çevresi ise demir ve beton bariyerler ile çevrilmişti.
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