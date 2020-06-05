Irkçılık karşıtı mesaj sokak ismi oldu

Wahington Belediye Başkanı Bowser da 16. Cadde’nin ismini ise “Black Lives Matter Plaza” (Siyahilerin Hayatı Önemlidir Meydanı) olarak değiştirdi.

Washington’da protestoların artması nedeni ile geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Beyaz Saray çevresi ise demir ve beton bariyerler ile çevrilmişti.