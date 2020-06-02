Irkçılık karşıtı protestolar ikinci corona virüs dalgasını başlatabilir

Konuyla ilgili açıklama yapan Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nde bulaşıcı hastalıklar profesörü olan Dr. William Schaffer, “Gösterilerin şu anda öfkeli insanlardan oluşan büyük bir toplumsal olay olduğu gerçeği var ve bu insanlar şu anda adalet ve hak arayışı nedeniyle Covid-19’u birincil derecede önemsemiyor. Bu durum da sosyal mesafe eksikliğini ve maske takmayan insanları beraberinde getiriyor” ifadelerini kullanarak, gösterilerde slogan atmanın da virüsün yayılma riskini artıracağını sözlerine ekledi.