İş dünyasının en güçlü 100 ismi belli oldu: Listede bir Türk de var

Fortune dergisi, "İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı" listesini yayımladı.

Listede 40 sektörden, yaşları 30'lardan 90'lara kadar değişen liderler bulunuyor.

Listenin ilk sırasına, Tesla'nın CEO'su Elon Musk yerleşti. Musk'ın "geniş vizyonu ve mühendislik sezgisi"nin onu birçok sektörde tanınan bir lider haline getirdiği bildirildi.

Musk'ın şirketleri SpaceX ve Neuralink'in başarılarına işaret edilen listede, Musk'ın siyasete de giderek daha fazla zaman ayırdığına ve Donald Trump'ın en görünür destekçilerinden biri haline geldiğine dikkat çekildi.