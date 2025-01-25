İsa'nın mucizeleri burada yaşanmış: Antik Roma'nın kayıp şehirleri!
Arkeologlar, antik Roma'ya ait iki yeni yerleşim yerini ortaya çıkardı. Kara sınırlarını işaretlemek için kullanılan tarihi taş levhalar, "Tirathas ve Golgol" isimli iki yeni kentten bahsediyor. Yeni keşifler, imparatorluğun bilinenden çok daha geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. Bu bölge aynı zamanda İsa peygamberin mucizelerinin büyük çoğunluğunun gerçekleştiği ve yaşamının büyük bölümünün geçtiği bir alanı simgeliyor. İşte Antik Roma'nın günümüze kadar ulaşan kayıp şehirleri...
İMPARATORLUK SINIRLARI ÇOK DAHA GENİŞMİŞ
Arkeologlar, antik Roma'ya ait iki kayıp yerleşim yerini ortaya çıkardı.
İsrail'in kuzeyi ile Lübnan'ın güneyi arasındaki Celile'de kara sınırlarını işaretlemek için kullanılan, dikdörtgen şeklinde eski bir volkanik kaya levhası bulundu.
Yeni keşifler, imparatorluğun kontrolünün daha önce düşünülenden daha geniş bir alana yayıldığını gösteriyor.