İsa'nın mucizeleri burada yaşanmış: Antik Roma'nın kayıp şehirleri!

Arkeologlar, antik Roma'ya ait iki yeni yerleşim yerini ortaya çıkardı. Kara sınırlarını işaretlemek için kullanılan tarihi taş levhalar, "Tirathas ve Golgol" isimli iki yeni kentten bahsediyor. Yeni keşifler, imparatorluğun bilinenden çok daha geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. Bu bölge aynı zamanda İsa peygamberin mucizelerinin büyük çoğunluğunun gerçekleştiği ve yaşamının büyük bölümünün geçtiği bir alanı simgeliyor. İşte Antik Roma'nın günümüze kadar ulaşan kayıp şehirleri...

İsa'nın mucizeleri burada yaşanmış: Antik Roma'nın kayıp şehirleri! - 1

İMPARATORLUK SINIRLARI ÇOK DAHA GENİŞMİŞ

Arkeologlar, antik Roma'ya ait iki kayıp yerleşim yerini ortaya çıkardı.

İsrail'in kuzeyi ile Lübnan'ın güneyi arasındaki Celile'de kara sınırlarını işaretlemek için kullanılan, dikdörtgen şeklinde eski bir volkanik kaya levhası bulundu.

Yeni keşifler, imparatorluğun kontrolünün daha önce düşünülenden daha geniş bir alana yayıldığını gösteriyor.

DÜNYA HABERLERİ

İsa'nın mucizeleri burada yaşanmış: Antik Roma'nın kayıp şehirleri! - 2

"TİRATHAS VE GOGOL"

Antik Yunan harfleriyle kazınmış taşta, daha önce bilinmeyen "Tirathas ve Golgol" kentlerinin Roma İmparatorluğu'nun kontrolü altında olduğu ifade ediliyor.

Bu taşlarda ayrıca imparatorluğun yurt dışındaki topraklarını yönetmekle görevli dört valinin adı yer alıyor.  

İsa'nın mucizeleri burada yaşanmış: Antik Roma'nın kayıp şehirleri! - 3

"ANTİK ROMA'NIN İKİ YENİ YERLEŞİMİ"

Antik Romalılar, Anadolu, Mezopotamya'nın bazı bölgeleri ve Arabistan dahil olmak üzere Ortadoğu'nun büyük bir bölümünü kontrol ediyordu. Ayrıca M.Ö. 63'ten M.S. 135'e kadar İsrail üzerinde de güçleri vardı.

Taş, İsrail'in Yukarı Celile bölgesindeki antik bir kent olan Abel Beth Maacah civarında bulundu.

Araştırma ekibi , "Tirathas ve Golgol isimleri bölgede bulunan diğer sınır taşlarında veya herhangi bir antik kaynakta bilinmiyor" ifadelerini kullanarak, bunların geniş Roma İmparatorluğu'nun iki yeni yerleşimi olduğunu belirtti.

İsa'nın mucizeleri burada yaşanmış: Antik Roma'nın kayıp şehirleri! - 4

İKİ BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Gravürler, 2000 yapımı Gladyatör filminin başrolünde yer alan Sezar Marcus Aurelius Alexander'ın saltanat dönemine, yani bin 720 yıl öncesine dayanıyor.

Araştırmacılar, bu konumlarda yaşayan insanların imparatorluk sınırları altında olduğu ve Roma İmparatorluğu tarafından vergilendirildiğini aktarıyor.

İsa'nın mucizeleri burada yaşanmış: Antik Roma'nın kayıp şehirleri! - 5

İSA PEYGAMBERİN MUCİZELERİ

Keşfin aynı zamanda dini bir önemi de var.

Kara sınırlarını işaretleyen bu taşlar,  İsa peygamberin vaaz verdiği, su üzerinde yürüdüğü ve vaftiz edildiği yer olduğuna inanılan Yukarı Celile'de bulundu.

Hazreti İsa'nın mucizelerinin çoğunu burada gerçekleştirdiği ve yaşamının büyük bir bölümünü bu topraklarda geçirdiği tahmin ediliyor.

İsa'nın mucizeleri burada yaşanmış: Antik Roma'nın kayıp şehirleri! - 6

KEŞİF NE ANLATIYOR?

Antik Roma alfabesiyle işlenen taşlar, vergilendirmeyi standartlaştırmayı ve toprak mülkiyetini açıklığa kavuşturmayı amaçlayan yoğun idari kontrolün olduğu bir dönemi simgeliyor.

Bu özel buluntu, coğrafya, ekonomik politikalar ve yerel yerleşim düzenlerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

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