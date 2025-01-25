İsa'nın mucizeleri burada yaşanmış: Antik Roma'nın kayıp şehirleri!

"ANTİK ROMA'NIN İKİ YENİ YERLEŞİMİ"

Antik Romalılar, Anadolu, Mezopotamya'nın bazı bölgeleri ve Arabistan dahil olmak üzere Ortadoğu'nun büyük bir bölümünü kontrol ediyordu. Ayrıca M.Ö. 63'ten M.S. 135'e kadar İsrail üzerinde de güçleri vardı.

Taş, İsrail'in Yukarı Celile bölgesindeki antik bir kent olan Abel Beth Maacah civarında bulundu.

Araştırma ekibi , "Tirathas ve Golgol isimleri bölgede bulunan diğer sınır taşlarında veya herhangi bir antik kaynakta bilinmiyor" ifadelerini kullanarak, bunların geniş Roma İmparatorluğu'nun iki yeni yerleşimi olduğunu belirtti.