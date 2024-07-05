İşçi Partisi'nin ezici zaferi | Yeni Başbakan Starmer: İngiltere'yi yeniden inşa edeceğiz

Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, İngiltere'de ezici bir genel seçim zaferine imza attı. 14 yıllık sağcı Muhafazakâr iktidara son veren Starmer, Kral 3. Charles'ı ziyaret ederek hükümeti kurma yetkisini aldı. Başbakan olarak ilk konuşmasında, "İngiltere'yi yeniden inşa edeceğiz" dedi.

İşçi Partisi'nin ezici zaferi | Yeni Başbakan Starmer: İngiltere'yi yeniden inşa edeceğiz - 1

İngiltere'de Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi,  ezici bir genel seçim zaferine imza atarak 14 yıllık sağcı Muhafazakâr iktidara son verdi.

İngiltere'nin yeni başbakanı olacağı kesinleşen Starmer, zafer sonrası yaptığı açıklamada, "Başardık" dedi.

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İşçi Partisi'nin ezici zaferi | Yeni Başbakan Starmer: İngiltere'yi yeniden inşa edeceğiz - 2

Londra'nın merkezinde düzenlenen zafer mitinginde 61 yaşındaki Starmer, kendisini alkışlayan aktivistlere "değişim burada başlıyor" dedi ve "önce ülke, sonra parti" diyerek "on yıllık ulusal yenilenme" sözü verdi.

Ancak İşçi Partisi, değişimin "bir gecede gelmeyeceği" konusunda uyarıda bulundu.

İşçi Partisi'nin ezici zaferi | Yeni Başbakan Starmer: İngiltere'yi yeniden inşa edeceğiz - 3

Başbakanlık koltuğuna veda eden Rishi Sunak ise sonuçları "felaket" olarak yorumladı ve yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini sözlerine ekledi.

Starmer'ı arayarak zaferini kutladığını söyleyen Sunak, "Bugün güç, tüm tarafların iyi niyetiyle barışçıl ve düzenli bir şekilde el değiştirecek" dedi.

Sunak, daha sonra istifasını duyurdu ve Muhafazakâr Parti'nin yaşadığı yenilgiden dolayı özür diledi.

İşçi Partisi'nin ezici zaferi | Yeni Başbakan Starmer: İngiltere'yi yeniden inşa edeceğiz - 4

Starmer, kesinleşen sonuçların ardından Kral Charles ile görüşmek ve resmen başbakan olarak atanmak üzere Buckhingam Sarayı'na gitti.

Charles, Starmer'dan yeni hükümeti kurmasını istedi.

İşçi Partisi'nin ezici zaferi | Yeni Başbakan Starmer: İngiltere'yi yeniden inşa edeceğiz - 5

Daha sonra Downing Street'te başbakan olarak ilk açıklamasını yapan Starmer, "İngiltere'yi yeniden inşa edeceğiz" dedi.

"Çok uzun zamandır milyonlarca kişinin içine girdiği durumu görmezden geldik" diyen Starmer, "İngiltere'nin kimliğini yeniden keşfetmeye ihtiyacı var" diye ekledi.

İşçi Partisi'nin ezici zaferi | Yeni Başbakan Starmer: İngiltere'yi yeniden inşa edeceğiz - 6

Başbakan, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bu güven eksikliği ancak eylemlerle iyileştirilebilir, sözlerle değil. Bunu biliyorum. İşçi Partisi'ne oy verseniz de vermeseniz de hatta özellikle vermediyseniz, size doğrudan şunu söylüyorum: Hükümetim size hizmet edecektir. Siyaset iyilik için bir güç olabilir. Bunu göstereceğiz."

İşçi Partisi'nin ezici zaferi | Yeni Başbakan Starmer: İngiltere'yi yeniden inşa edeceğiz - 7

"Benim hükümetim siz yeniden inanana kadar her gün mücadele edecek" diyen Keir Starmer, "Şu andan itibaren, doktrinlerin yükünü taşımayan, sadece sizin çıkarlarınıza hizmet etme kararlılığıyla hareket eden bir hükümetiniz var" ifadelerini kullandı.

Kampanya sırasında tekrarladığı mesajın altını çizdi: "Önce ülke sonra parti."

İşçi Partisi'nin ezici zaferi | Yeni Başbakan Starmer: İngiltere'yi yeniden inşa edeceğiz - 8

Starmer, sın olarak şunları ekledi: "Ülkemizi gözden çıkarmış olanlara sessizce meydan okumak için. Bize açık bir yetki verdiniz ve biz de bunu değişimi sağlamak için kullanacağız."

İşçi Partisi'nin ezici zaferi | Yeni Başbakan Starmer: İngiltere'yi yeniden inşa edeceğiz - 9

İngiltere, dün erken genel seçim için sandık başına gitmişti.

Sandık çıkış anketine göre İşçi Partisi, oyların yüzde 70'ini kazanarak Avam Kamarası'na 410 milletvekili soktu ve çoğunluğu elde etti.

İktidardaki Muhafazar Parti'nin sandalye sayısı ise 131'e düştü.

İşçi Partisi'nin ezici zaferi | Yeni Başbakan Starmer: İngiltere'yi yeniden inşa edeceğiz - 10

Merkezciler için bir başka destek olarak, daha küçük muhalefetteki Liberal Demokratlar, üçüncü büyük parti olarak İskoç Ulusal Partisi'ni devirdi.

Öte yandan Fransa'da aşırı sağın iktidara göz dikmesi ve Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmeye hazırlanmasıyla birlikte, Batı'daki değişim dikkat çekiyor.

Starmer'ın izleyeceği politikalar ise özellikle aşırı sağın yükseldiği Avrupa'da, müttefikleri tarafından merakla bekeniyor.

İşçi Partisi'nin ezici zaferi | Yeni Başbakan Starmer: İngiltere'yi yeniden inşa edeceğiz - 11

İngiliz gazetelerinin tamamı 2010 yılında Gordon Brown'ın David Cameron tarafından devrilmesinden bu yana ilk kez iktidara gelen İşçi Partisi'ne odaklandı.

İşçi Partisi destekçisi Daily Mirror "Keir Gidiyoruz" manşetini attı.

Rupert Murdoch'ın etkili tabloid gazetesi The Sun ise 2005'ten bu yana ilk kez İşçi Partisi'nin arkasında yer alarak "Britanya kırmızı görüyor" dedi.

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