İşçi Partisi'nin ezici zaferi | Yeni Başbakan Starmer: İngiltere'yi yeniden inşa edeceğiz
Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, İngiltere'de ezici bir genel seçim zaferine imza attı. 14 yıllık sağcı Muhafazakâr iktidara son veren Starmer, Kral 3. Charles'ı ziyaret ederek hükümeti kurma yetkisini aldı. Başbakan olarak ilk konuşmasında, "İngiltere'yi yeniden inşa edeceğiz" dedi.
İngiltere'de Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, ezici bir genel seçim zaferine imza atarak 14 yıllık sağcı Muhafazakâr iktidara son verdi.
İngiltere'nin yeni başbakanı olacağı kesinleşen Starmer, zafer sonrası yaptığı açıklamada, "Başardık" dedi.