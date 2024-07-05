İşçi Partisi'nin ezici zaferi | Yeni Başbakan Starmer: İngiltere'yi yeniden inşa edeceğiz

"Benim hükümetim siz yeniden inanana kadar her gün mücadele edecek" diyen Keir Starmer, "Şu andan itibaren, doktrinlerin yükünü taşımayan, sadece sizin çıkarlarınıza hizmet etme kararlılığıyla hareket eden bir hükümetiniz var" ifadelerini kullandı.

Kampanya sırasında tekrarladığı mesajın altını çizdi: "Önce ülke sonra parti."