İşçiler gaz hattına zarar verdi, mahalle enkaza döndü
12.12.2025 01:56
AA
ABD'nin California eyaletinde inşaat ekibinin kazı sırasında zarar verdiği doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Bölgedeki evlerde büyük hasar oluştu.
ABD'nin San Francisco kenti Körfez Bölgesi'ndeki bir mahallede meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
Alameda İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, patlamada 6 kişinin yaralandığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Pacific Gas & Electric Co. şirketinden yapılan açıklamada ise patlamanın, bir inşaat ekibinin yer altındaki bir doğalgaz hattına zarar vermesi nedeniyle yaşandığı ve söz konusu ekibinin şirketin çalışanları olmadığı ifade edildi.
Bölgedeki bir evin güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması sonucu, gaz sıkışması kaynaklı patlamanın ardından çıkan yangında alevlerin binaları sardığı ve basınç nedeniyle bazı evlerin camlarının kırıldığı görüldü.