İşe her gün uçakla gidip geliyor: Kira ödemekten daha ucuz
Malezya'da yaşayan Racheal Kaur, her gün işe gitmek için uçak kullandığını ve bunun, iş-yaşam dengesini iyileştirdiğini belirtiyor. Kaur, iş haftasının her günü Penang ile Kuala Lumpur arasında 40 dakikalık bir uçuş gerçekleştiriyor ve bu durumdan memnuniyet duyduğunu ifade ediyor.
İşe uçakla gidip geldiği için çocuklarıyla vakit geçirme fırsatı bulduğunu anlatan Kaur, sabah 04:00 civarında uyanıyor ve uçuşuna yetişmek için saat 05:00'da evden çıkıyor.