İşe her gün uçakla gidip geliyor: Kira ödemekten daha ucuz

05:55'te kalkan uçağa binen Kaur, her sabah saat 7:45'te ofise varıyor.

Bilet masraflarını kendi cebinden karşıladığını belirten Kaur, uçakla işe gitmenin maliyetinin, Kuala Lumpur'da bir daire kiralamaktan daha ucuz olduğunu iddia ediyor.