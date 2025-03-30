İşgal altında bayram: Mescid-i Aksa'daki namaza 120 bin Filistinli katıldı
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da, bayramın ilk günü kutlanıyor. Kısıtlamalara rağmen yaklaşık 120 bin Filistinli bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Bazı kontrol noktalarında üst araması yapıldı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da, İsrail'in kısıtlamaları altında bayramın ilk günü kutlanıyor.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 120 bin kişi bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.