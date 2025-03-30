İşgal altında bayram: Mescid-i Aksa'daki namaza 120 bin Filistinli katıldı

GERİ ÇEVRİLDİLER

İsrail basını, Batı Şeria'dan 10 bin Filistinlinin Aksa'ya gitmesine müsaade edileceğini bildirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'dan gelen Filistinliler, Aksa'ya ulaşırken kontrol noktalarında bekletilmiş, çok sayıda kişi yaşı uygun olmasına rağmen geri çevrilmiş ve kendilerine akşam saatlerine kadar Kudüs'ten çıkıp Batı Şeria'ya dönme şartı getirilmişti.