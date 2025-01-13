İşgal güçleri Suriye'de: İsrail, Şam'a 20 kilometre yaklaştı

"BİR DAHA CESARET EDEMEYECEKSİNİZ"

Bölge sakinlerinden Ebu Ahmed de İsrail'in, Kuneytra kırsalıyla Dera ilinde işgal ettiği alanlarda halka yönelik baskılarını sürdüğünü dile getirdi.

Ahmed, "Biz, köy halkı olarak onlara 'Kaybedeceksiniz ve bu topraklara bir daha ayak basmaya cesaret edemeyeceksiniz' diyoruz" diye konuştu.