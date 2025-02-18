İşgal planı tıkır tıkır işliyor: İsrail, sürgün için özel birim kuruyor
İsrail basını, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Gazze'deki Filistinlileri yerinden etmek için özel bir yönetim birimi kurma kararı aldığını yazdı. Plana göre Gazze'den göç etmek isteyenlere deniz, hava ve kara yoluyla özel çıkış düzenlemeleri de dahil geniş kapsamlı yardımlar sağlanacak.
İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Katz, Filistinlileri Gazze'de yerinden etmek için özel bir yönetim birimi kurmaya karar verdi.
Haberde, söz konusu yönetimde İsrail güvenlik teşkilatı organları ve diğer bakanlıklardan temsilcilerin yer alacağı belirtildi.