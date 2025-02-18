İşgal planı tıkır tıkır işliyor: İsrail, sürgün için özel birim kuruyor

İsrail basını, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Gazze'deki Filistinlileri yerinden etmek için özel bir yönetim birimi kurma kararı aldığını yazdı. Plana göre Gazze'den göç etmek isteyenlere deniz, hava ve kara yoluyla özel çıkış düzenlemeleri de dahil geniş kapsamlı yardımlar sağlanacak.

İşgal planı tıkır tıkır işliyor: İsrail, sürgün için özel birim kuruyor - 1

İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Katz, Filistinlileri Gazze'de yerinden etmek için özel bir yönetim birimi kurmaya karar verdi.

Haberde, söz konusu yönetimde İsrail güvenlik teşkilatı organları ve diğer bakanlıklardan temsilcilerin yer alacağı belirtildi.

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İşgal planı tıkır tıkır işliyor: İsrail, sürgün için özel birim kuruyor - 2

NETANYAHU, TRUMP'IN "ELE GEÇİRME" PLANINI DESTEKLİYOR

Planın, "Gazze'de yaşayan ve gönüllü olarak üçüncü bir ülkeye göç etmek isteyen herkese, deniz, hava ve kara yoluyla özel çıkış düzenlemeleri de dahil geniş kapsamlı yardımları içerdiği" kaydedildi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da ABD'nin Gazze Şeridi'ni ele geçirme ve Filistinlileri yerlerinden etme önerisine desteğini yineledi.

Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı Trump'ın farklı bir Gazze yaratma planına bağlı olduğunu” söyledi.

İşgal planı tıkır tıkır işliyor: İsrail, sürgün için özel birim kuruyor - 3

TRUMP'IN SKANDAL GAZZE PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

İşgal planı tıkır tıkır işliyor: İsrail, sürgün için özel birim kuruyor - 4
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