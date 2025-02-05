İşgalciler fırsatı kaçırmadı: İsrail, Filistinlileri sürgün etme hazırlığına başladı! İşte planın ayrıntıları
İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçti. İşgali genişletme fırsatını kaçırmayan Ben Gvir, Gazze'deki Filistinlilerin Gazze'den ayrılmasını teşvik etmek amacıyla parlamentoya "sürgün yasa tasarısı" sundu. Peki Filistinlilere ne olacak? İşte tasarının ayrıntıları...
İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberinde, Yahudi Gücü Partisinin, Gazze Şeridi sakinlerinin Gazze'den gönüllü olarak ayrılmasını teşvik etmek amacıyla Knesset adıyla bilinen parlamentoya bir yasa tasarısı sunduğu açıklandı.
Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını Mısır ve Ürdün'e göç ettirme teklifinin ardından bu hamlenin geldiği kaydedildi.
Bugün ön okuma için meclise sunulacak yasa tasarısının, 9 Şubat Pazar günü Yasama Komitesi'nde görüşülmesi bekleniyor.