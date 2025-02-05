İşgalciler fırsatı kaçırmadı: İsrail, Filistinlileri sürgün etme hazırlığına başladı! İşte planın ayrıntıları

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçti. İşgali genişletme fırsatını kaçırmayan Ben Gvir, Gazze'deki Filistinlilerin Gazze'den ayrılmasını teşvik etmek amacıyla parlamentoya "sürgün yasa tasarısı" sundu. Peki Filistinlilere ne olacak? İşte tasarının ayrıntıları...

İşgalciler fırsatı kaçırmadı: İsrail, Filistinlileri sürgün etme hazırlığına başladı! İşte planın ayrıntıları - 1

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberinde, Yahudi Gücü Partisinin, Gazze Şeridi sakinlerinin Gazze'den gönüllü olarak ayrılmasını teşvik etmek amacıyla Knesset adıyla bilinen parlamentoya bir yasa tasarısı sunduğu açıklandı.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını Mısır ve Ürdün'e göç ettirme teklifinin ardından bu hamlenin geldiği kaydedildi.

Bugün ön okuma için meclise sunulacak yasa tasarısının, 9 Şubat Pazar günü Yasama Komitesi'nde görüşülmesi bekleniyor.

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İşgalciler fırsatı kaçırmadı: İsrail, Filistinlileri sürgün etme hazırlığına başladı! İşte planın ayrıntıları - 2

GERİ DÖNMEK İSTEYEN CEZALANDIRILACAK

Yasa tasarısına göre, Gazze’den ayrılmayı seçen bir Gazze sakini, İsrail Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek bir mali yardım paketi alabilecek ancak bir “terör eylemine” karıştığı gerekçesiyle hüküm giymiş olanlar bu yardımdan yararlanamayacak.

Paketi alan ve Gazze'ye geri dönmek isteyen kişi, aldığı paranın iki katını faiziyle birlikte ödemek zorunda kalacak ve parayı iade etmezse Gazze'ye veya İsrail'in herhangi bir bölgesine girmesi engellenecek.

İşgalciler fırsatı kaçırmadı: İsrail, Filistinlileri sürgün etme hazırlığına başladı! İşte planın ayrıntıları - 3

TRUMP'TAN GÜÇ ALDILAR

Yasa tasarısının Gazze sakinlerinin kendilerini ağırlamayı kabul eden ülkelere gönüllü gitmelerini teşvik etmek için gerçek ve pratik bir çözüm sunmayı amaçladığını iddia eden Ben-Gvir, tasarının çok önemli bir “güvenlik çıkarı” olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin artık tamamen yıkılmış bir bölge olduğunu ve yaşanabilir bir yer olmadığını söyleyerek, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum" demişti. Trump ayrıca “Gazze’yi devralacağız” diye konuştu.

İşgalciler fırsatı kaçırmadı: İsrail, Filistinlileri sürgün etme hazırlığına başladı! İşte planın ayrıntıları - 4
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