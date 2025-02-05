İşgalciler fırsatı kaçırmadı: İsrail, Filistinlileri sürgün etme hazırlığına başladı! İşte planın ayrıntıları

GERİ DÖNMEK İSTEYEN CEZALANDIRILACAK

Yasa tasarısına göre, Gazze’den ayrılmayı seçen bir Gazze sakini, İsrail Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek bir mali yardım paketi alabilecek ancak bir “terör eylemine” karıştığı gerekçesiyle hüküm giymiş olanlar bu yardımdan yararlanamayacak.

Paketi alan ve Gazze'ye geri dönmek isteyen kişi, aldığı paranın iki katını faiziyle birlikte ödemek zorunda kalacak ve parayı iade etmezse Gazze'ye veya İsrail'in herhangi bir bölgesine girmesi engellenecek.