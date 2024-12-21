Işıltılı pazar alanı, katliam sahnesine dönüştü: Almanya’daki saldırıdan kurtulanlar dehşet anlarını anlattı
Görgü tanıkları, Almanya'nın doğusundaki Magdeburg'da kurulan ışıltılı Noel pazarının katliam sahnesine dönüştüğü anı anlattı. Bir tanık, “Her şey bittiğinde herkes yerde yatıyordu. Çocuklar, erkekler, yaralılar, hayal bile edilemez” dedi.
Almanya'nın doğusundaki Magdebur kentinde düzenlenen saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti.
Magdeburg'un merkezinde büyük bir Noel ağacının etrafında kurulan pazarda aileler kalabalıktı ve yerel saatle akşam 7 sıralarında bir araba üzerlerine doğru hızla geliyordu.
Bild gazetesine konuşan 32 yaşındaki Nadine adlı kadın, eski kent meydanındaki ünlü pazarı ziyaret etmek için Batı Almanya'dan geldiğini söyleyerek “Arabayı duymadık” dedi.
Nadine, 39 yaşındaki erkek arkadaşı Marco'yu sarılırken, kalabalığın arasından 400 metre boyunca hızla geçen araç için “Korkunçtu,” dedi.