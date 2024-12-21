Işıltılı pazar alanı, katliam sahnesine dönüştü: Almanya’daki saldırıdan kurtulanlar dehşet anlarını anlattı

Görgü tanıkları, Almanya'nın doğusundaki Magdeburg'da kurulan ışıltılı Noel pazarının katliam sahnesine dönüştüğü anı anlattı. Bir tanık, “Her şey bittiğinde herkes yerde yatıyordu. Çocuklar, erkekler, yaralılar, hayal bile edilemez” dedi.

Işıltılı pazar alanı, katliam sahnesine dönüştü: Almanya’daki saldırıdan kurtulanlar dehşet anlarını anlattı - 1

Almanya'nın doğusundaki Magdebur kentinde düzenlenen saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Magdeburg'un merkezinde büyük bir Noel ağacının etrafında kurulan pazarda aileler kalabalıktı ve yerel saatle akşam 7 sıralarında bir araba üzerlerine doğru hızla geliyordu. 

Bild gazetesine konuşan 32 yaşındaki Nadine adlı kadın, eski kent meydanındaki ünlü pazarı ziyaret etmek için Batı Almanya'dan geldiğini söyleyerek “Arabayı duymadık” dedi.

Nadine, 39 yaşındaki erkek arkadaşı Marco'yu sarılırken, kalabalığın arasından 400 metre boyunca hızla geçen araç için “Korkunçtu,” dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Işıltılı pazar alanı, katliam sahnesine dönüştü: Almanya’daki saldırıdan kurtulanlar dehşet anlarını anlattı - 2

YARALILARIN ÇIĞLIKLARI

Yaralıların çığlıkları, aracın kanlı yaralılar ve enkazdan oluşan bir iz bıraktığı panik halindeki kalabalıkta yankılandı.

Daha sonra, 100'den fazla acil müdahale ekibi kaotik olay yerine ulaştığında konuşan Nadine, umutsuzluk içinde eşinin hangi hastaneye kaldırıldığını bilmediğini söyledi.

Yetkililer, biri çocuk olmak üzere en az 5 kişinin öldüğünü ve 60'tan fazla kişinin yaralandığını bildirirken, “Belirsizlik dayanılmaz” dedi.

Polis, 50 yaşında Suudi Arabistanlı bir doktor olan bir şüpheliyi tutukladıklarını açıkladı.

Işıltılı pazar alanı, katliam sahnesine dönüştü: Almanya’daki saldırıdan kurtulanlar dehşet anlarını anlattı - 3

"YANIMDA BİR CESET VARDI"

SITE Intelligence Group'un bildirdiğine göre, hiçbir aşırılık yanlısı grup saldırıyı üstlenmedi, ancak DAEŞ destekçileri internette “Mutlu Noeller, kâfir” gibi mesajlarla kutlama yaptı.

Haftalık Der Spiegel dergisi, “Sebepler gizemini koruyor” diye yazdı.

Yerel Volkstimme gazetesi olay yerinden gelen haberlere göre saldırganın “pazar boyunca zikzak çizerek ilerlediğini ve mümkün olduğunca çok insana çarpmaya çalıştığını” belirtti.

Bir görgü tanığı Welt TV'ye yaptığı açıklamada, “Her şey bittiğinde herkes yerde yatıyordu. Çocuklar, erkekler, yaralılar, hayal bile edilemez” dedi.

Welt'e konuşan bir başka görgü tanığı ise “Korkunç bir şey, tüm bu süre boyunca yanımda bir ceset vardı” dedi.

“Sadece bir Noel pazarına gittiğimi sanıyordum ve sonra böyle bir şey oldu. Dünya hasta bir yer” diye ekledi.

Işıltılı pazar alanı, katliam sahnesine dönüştü: Almanya’daki saldırıdan kurtulanlar dehşet anlarını anlattı - 4

SİRENLERİN ÇALDIĞI SAHNE

Büyüleyici Noel pazarlarıyla ünlü olan Almanya’da, Magdeburg kenti yöresel el sanatları, badem ezmesi ve onlarca çeşit sıcak şarap satan tezgahlarıyla övünür.

Magdeburg ışıltılı Noel süsleri ve bir milyondan fazla LED ışıkla aydınlatılırken, saldırının ardından yanıp sönen mavi polis ışıkları sirenlerin çaldığı sahneyi aydınlattı.

Orada bulunanlar tarafından çekilen ve yerel medya tarafından dağıtılan görüntülerde, insanların festival tezgahları arasında yerde yatanlara yardım etmek ve onları rahatlatmak için koşuşturdukları görülüyor.

Olay yerinden alınan televizyon görüntülerinde, düzinelerce acil servis personelinin, bazıları beyaz plastik çadırlarla korunan yaralılarla ilgilendiği görülürken, hoparlörlerden yapılan anonslarda insanlara evlerine gitmeleri çağrısında bulunuldu.

Işıltılı pazar alanı, katliam sahnesine dönüştü: Almanya’daki saldırıdan kurtulanlar dehşet anlarını anlattı - 5

"HANGİ DÜNYADA YAŞOYORUZ BİLMİYORUM"

Saldırı tüfekli polis komandoları, Berlin Duvarı yıkılmadan önce komünist Doğu Almanya'nın bir parçası olan yaklaşık 240 bin nüfuslu Magdeburg'da olay yerini güvenlik altına aldı.

Haberlerin yayılması ve siyasetçilerden taziye mesajlarının gelmesiyle birlikte şehrin futbol kulübü FC Magdeburg'un taraftarları Fortuna Duesseldorf ile deplasmanda oynadıkları maçta sessizliğe büründü.

Cuma akşamının ilerleyen saatlerinde olay yerine ilk taziye çiçekleri bırakıldı.

Magdeburg Belediye Başkanı Simone Borris gözyaşlarını tutamayarak kentin ana katedralinde bir anma töreni düzenleneceğini duyurdu.

Bir kadın Die Welt gazetesine verdiği demeçte şaşkın ruh halini özetledi: “Hangi dünyada yaşıyoruz bilmiyorum, birileri böyle barışçıl bir olayı terör yaymak için kullanabilir.”

DAHA FAZLA GÖSTER