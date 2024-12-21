Işıltılı pazar alanı, katliam sahnesine dönüştü: Almanya’daki saldırıdan kurtulanlar dehşet anlarını anlattı

"YANIMDA BİR CESET VARDI"

SITE Intelligence Group'un bildirdiğine göre, hiçbir aşırılık yanlısı grup saldırıyı üstlenmedi, ancak DAEŞ destekçileri internette “Mutlu Noeller, kâfir” gibi mesajlarla kutlama yaptı.

Haftalık Der Spiegel dergisi, “Sebepler gizemini koruyor” diye yazdı.

Yerel Volkstimme gazetesi olay yerinden gelen haberlere göre saldırganın “pazar boyunca zikzak çizerek ilerlediğini ve mümkün olduğunca çok insana çarpmaya çalıştığını” belirtti.

Bir görgü tanığı Welt TV'ye yaptığı açıklamada, “Her şey bittiğinde herkes yerde yatıyordu. Çocuklar, erkekler, yaralılar, hayal bile edilemez” dedi.

Welt'e konuşan bir başka görgü tanığı ise “Korkunç bir şey, tüm bu süre boyunca yanımda bir ceset vardı” dedi.

“Sadece bir Noel pazarına gittiğimi sanıyordum ve sonra böyle bir şey oldu. Dünya hasta bir yer” diye ekledi.