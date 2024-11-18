İskandinav ülkelerini savaş korkusu sardı: "Savaşa hazırlık" kitapları dağıtılıyor!
Rusya-Ukrayna savaşında gerilim her geçen gün artarken, İskandinav ülkelerini savaş korkusu sardı. İsveç'te halka "Savaşa Hazırlık" kitapçıkları dağıtılmaya başlandı. Norveç, Finlandiya ve Danimarka'da da halka dağıtılan "afete hazırlık" broşürlerinde, savaş çıkması durumunda hayatta kalma ipuçları veriliyor.
İsveç'te halka "savaşa hazırlık" kitapçıkları dağıtılmaya başlandı.
"Savaş Çıkarsa" adlı kitapçığın, Ukrayna savaşı ve bölgede artan gerilim sebebiyle yenilendiği ifade ediliyor. İlk olarak, ikinci dünya savaşında dağıtılan kitapçığın 6 yıl önce güncellendiği, son baskıda ise savaş riskine bağlı olarak uzunluğunun iki kat arttığı belirtiliyor.