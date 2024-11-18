İskandinav ülkelerini savaş korkusu sardı: "Savaşa hazırlık" kitapları dağıtılıyor!

Norveç'te ise ülkedeki 2 milyon 200 bin hanenin tümüne "afetlere hazırlık" broşürleri dağıtıldı. Savaş durumunda uzun süre hayatta kalmak için stoklanacak en uygun yiyeceklerin konserve fasulye ve makarna olduğu belirtilirken, radyasyon tehlikesine karşı da iyot tabletleri bulundurulması ve yedek enerji kaynağı bulundurulması salık veriliyor.