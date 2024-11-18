İskandinav ülkelerini savaş korkusu sardı: "Savaşa hazırlık" kitapları dağıtılıyor!

Rusya-Ukrayna savaşında gerilim her geçen gün artarken, İskandinav ülkelerini savaş korkusu sardı. İsveç'te halka "Savaşa Hazırlık" kitapçıkları dağıtılmaya başlandı. Norveç, Finlandiya ve Danimarka'da da halka dağıtılan "afete hazırlık" broşürlerinde, savaş çıkması durumunda hayatta kalma ipuçları veriliyor.

İskandinav ülkelerini savaş korkusu sardı: "Savaşa hazırlık" kitapları dağıtılıyor! - 1

İsveç'te halka "savaşa hazırlık" kitapçıkları dağıtılmaya başlandı.

"Savaş Çıkarsa" adlı kitapçığın, Ukrayna savaşı ve bölgede artan gerilim sebebiyle yenilendiği ifade ediliyor. İlk olarak, ikinci dünya savaşında dağıtılan kitapçığın 6 yıl önce güncellendiği, son baskıda ise savaş riskine bağlı olarak uzunluğunun iki kat arttığı belirtiliyor.

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İskandinav ülkelerini savaş korkusu sardı: "Savaşa hazırlık" kitapları dağıtılıyor! - 2

Küresel ısınmaya bağlı olarak aşırı iklim olaylarına karşı hazırlık ipuçları da verilen kitapçıkta bulunan "Saldırıya uğrarsak asla teslim olmayacağız" ifadelerinin başa çekildiği de dikkat çekiyor.

İskandinav ülkelerini savaş korkusu sardı: "Savaşa hazırlık" kitapları dağıtılıyor! - 3

Komşu Finlandiya'da da "afetler ve Krizlere hazırlanmak" konulu kitapçık internette yayımlandı.

Savaş, aşırı iklim olayları ve benzer afetler durumunda halka "en azından bir hafta başlarının çaresine bakma" çağrısı yapılıyor.

İskandinav ülkelerini savaş korkusu sardı: "Savaşa hazırlık" kitapları dağıtılıyor! - 4

Yaz aylarında da Danimarka acil durumlar bakanlığı, 18 yaş üstü vatandaşlarına, savaş çıkması halinde hayatta kalmak için gerekli su gıda ve ilaç ihtiyaçlarını listeleyen bir mail atmıştı.

İskandinav ülkelerini savaş korkusu sardı: "Savaşa hazırlık" kitapları dağıtılıyor! - 5

Norveç'te ise ülkedeki 2 milyon 200 bin hanenin tümüne "afetlere hazırlık" broşürleri dağıtıldı. Savaş durumunda uzun süre hayatta kalmak için stoklanacak  en uygun yiyeceklerin konserve fasulye ve makarna olduğu belirtilirken, radyasyon tehlikesine karşı da iyot tabletleri bulundurulması ve yedek enerji kaynağı bulundurulması salık veriliyor.

İskandinav ülkelerini savaş korkusu sardı: "Savaşa hazırlık" kitapları dağıtılıyor! - 6

Finlandiya'da yayımlanan dijital broşürde, savaş halinde hükümet ve ordunun nasıl yanıt vereceği detaylı biçimde anlatılırken, ülkenin her türlü tehdide karşılık vermeye hazır olduğu vurgulandı.

NATO'nun en yeni üyeleri İsveç ve Finlandiya'nın yanı sıra diğer iskandinav ülkelerinde son gelişmelerin ardından savaş endişesinin giderek arttığına vurgu yapılıyor.

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