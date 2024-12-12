"İşkencecilere af yok": HTŞ lideri Golani'den Suriye hapishaneleri için çağrı
Suriye'de HTŞ lideri Muhammed el Golani, rejimin hapishanelerinde işkence ve ölümlerden sorumlu olanların adaletten kaçamayacağını söyledi. Golani, “Onları Suriye'de takip edeceğiz ve adaleti sağlayabilmemiz için ülkelerden kaçanları teslim etmelerini istiyoruz” dedi. Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana kaybolan130 bin kişinin çoğunun hapishane sistemi içinde kaybolduğuna inanılıyor.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinde öncü rolü olan Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) lideri Muhammed el Golani, hapishanelerde işkence ve ölümlerden sorumlu olanların adaletten kaçamayacağını söyledi.
Suriye'nin kötü şöhretli gözaltı merkezlerinin Esad'ın devrilmesinden sonra açılmıştı ve işkencelerin boyutu ortaya çıkmıştı.
Golani, devlet yayın kuruluşunun Telegram kanalında yayınlanan açıklamasında, işkencelere adı karışan rejim yetkilileri için af ya da bağışlama yapılmayacağını söyledi.
HTŞ lideri, “Onları Suriye'de takip edeceğiz ve adaleti sağlayabilmemiz için ülkelerden kaçanları teslim etmelerini istiyoruz” dedi.