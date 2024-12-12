"İşkencecilere af yok": HTŞ lideri Golani'den Suriye hapishaneleri için çağrı

TADAMON KATLİAMININ FAİLLERİ

Başkent Şam'ın eski kentinin güneyindeki işlek bir mahalle olan el-Midan'da, 2013 Tadamon katliamının kilit faillerinden birinin, işlediği suçlar nedeniyle halk önünde asılacağı söylentilerinin yayılmasının ardından binlerce kişi el-Eşmar Meydanı'nda toplandı.

Ancak yetkili kimse gelmeyince kalabalık dağıldı. Yine de bekleyenler intikam istediklerini söyledi. The Guardian gazetesine konuşan Deyrizor'dan 35 yaşındaki Areej "İnsanlar çok acı çekti. Bu sadece Tadamon ya da Sednaya ile ilgili değil" dedi.