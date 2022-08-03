İskoç adası 80 bin sterline satışa çıkarıldı

Evi satışa sunan şirket tarafından yapılan açıklamada, “Ada, İskoçya'nın Batı kıyısındaki çarpıcı ve sakin Loch Moidart'ta yer alıyor” denirken, “Issız adanın, dünyanın her yerinden yatırımcılara hitap edeceği kesin, son derece popüler bir deniz kıyısında yer alıyor" ifadeleri yer aldı.