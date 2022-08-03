İskoç adası 80 bin sterline satışa çıkarıldı

İskoçya’nın batısındaki bir ada, 80 bin sterlin (1 milyon 750 bin TL) bedelle satışa çıkarıldı. Deer Island adındaki ada ülkenin önemli sahil bölgelerinden birinde yer alıyor.

Haberler - ntv.com.tr 03.08.2022 - 10:27

İskoç adası 80 bin sterline satışa çıkarıldı - 1

’nın batısında bulunan bir ada, 80 bin sterlin (1 milyon 750 bin TL) bedelle satışa çıktı.

İskoç adası 80 bin sterline satışa çıkarıldı - 2

West Highlands'deki Loch Moidart bölgesinde yer alan Deer Island adındaki ada, bir daireden daha ucuz fiyata alıcısını arıyor.

İskoç adası 80 bin sterline satışa çıkarıldı - 3

Adada herhangi bir ev bulunmazken, adada sadece bitkiler ve dokunulmamış doğadan izler bulunuyor.

İskoç adası 80 bin sterline satışa çıkarıldı - 4

Satışa çıkan adanın yakınındaki bölgelerde ünlü İngiliz iş insanı Vanessa Branson gibi milyarderler yer alırken, adanın daha önceki sahiplerinin Clanranald of Moidart ailesi olduğu, şimdiki satıcısının ise açıklanmadığı aktarıldı.

İskoç adası 80 bin sterline satışa çıkarıldı - 5

Evi satışa sunan şirket tarafından yapılan açıklamada, “Ada, İskoçya'nın Batı kıyısındaki çarpıcı ve sakin Loch Moidart'ta yer alıyor” denirken, “Issız adanın, dünyanın her yerinden yatırımcılara hitap edeceği kesin, son derece popüler bir deniz kıyısında yer alıyor" ifadeleri yer aldı.

İskoç adası 80 bin sterline satışa çıkarıldı - 6

Adaya en yakın büyük şehir konumunda bulunan Glasgow'da ise adanın satışa çıktığı fiyata  1+0 stüdyo daire alınabiliyor.

İskoç adası 80 bin sterline satışa çıkarıldı - 7

ADADAN DİĞER KARELER..

İskoç adası 80 bin sterline satışa çıkarıldı - 8
İskoç adası 80 bin sterline satışa çıkarıldı - 9
İskoç adası 80 bin sterline satışa çıkarıldı - 10

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