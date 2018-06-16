İskoçya'da 109 yıllık tarihi bina yandı
NTV Haber
İskoçya'da tarihi bir binada yangın çıktı. Glasgow Sanat Okulu'na ev sahipliği yapan bina ağır hasar gördü. Mimari açıdan büyük önem taşıyan 109 yıllık bina alev alev yandı.
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1İskoçya'da Glasgow Sanat Okulu'nun giriş katında başlayan yangın çatıya kadar bütün binayı sardı, bitişikteki tiyatro binası ile gece kulübüne de sıçradı.
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2120 itfaiyeci gece boyunca alevlere müdahale etti.
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3Aynı binada dört yıl önce de yangın çıkmış, tarihi yapı kullanılamaz hale gelmişti.
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4Bina, masraflı bir restorasyon sürecinin ardından eski görkemine kavuşmuş ve yeniden hizmete girmişti.
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5Tarihi yapı, mimar Charles Rennie Mackintosh'un imzasını taşıyor. Yapımına 1897 yılında başlanan bina 1909'da tamamlandı.
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6Yangının neden çıktığı bilinmiyor. Tarihi binada ağır hasar meydana geldi.
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