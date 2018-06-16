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İskoçya'da 109 yıllık tarihi bina yandı

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İskoçya'da tarihi bir binada yangın çıktı. Glasgow Sanat Okulu'na ev sahipliği yapan bina ağır hasar gördü. Mimari açıdan büyük önem taşıyan 109 yıllık bina alev alev yandı.

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    İskoçya'da Glasgow Sanat Okulu'nun giriş katında başlayan yangın çatıya kadar bütün binayı sardı, bitişikteki tiyatro binası ile gece kulübüne de sıçradı.
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    120 itfaiyeci gece boyunca alevlere müdahale etti.
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    Aynı binada dört yıl önce de yangın çıkmış, tarihi yapı kullanılamaz hale gelmişti.
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    Bina, masraflı bir restorasyon sürecinin ardından eski görkemine kavuşmuş ve yeniden hizmete girmişti.
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    Tarihi yapı, mimar Charles Rennie Mackintosh'un imzasını taşıyor. Yapımına 1897 yılında başlanan bina 1909'da tamamlandı.
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    Yangının neden çıktığı bilinmiyor. Tarihi binada ağır hasar meydana geldi.
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