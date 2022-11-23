İskoçya'da "bir günlük" ömür biçilen çocuk doğum gününü kutladı: Mucizevi bebek Henry'nin hikayesi...

Şu anda doğum izninde olan ve bir hayır kurumunun genel müdürü Marie Clare Tully, oğlunun öleceğini düşündüğün için doğumdan sonra uyuyamadığını aktardı. Ancak, Tully 42 gün sonra doktorların Henry’yi solunum cihazından çıkardığını ifade etti.

Tully, "Doktorlar nihayet onun yaşayacağını söylemişlerdi. Bunu duyduğumda, ruhumun derinliklerinden gelen bir çığlık attım. Dünyanın en harika duygusuydu" dedi.