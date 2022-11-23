İskoçya'da "bir günlük" ömür biçilen çocuk doğum gününü kutladı: Mucizevi bebek Henry'nin hikayesi...

İskoçya’nın başkenti Edinburg’ta Marie Clare Tully adlı bir kadına, oğlu Hector'u 4 ay erken doğurduğu için bebeğinin sadece bir gün yaşayacağını söylemişlerdi. Ancak Hector zorluklara meydan okudu ve Marie Claire'in "mucize bebeği" şimdi birinci doğum gününü kutladı.
BBC’ye konuşan Tully, doğumun ardından geçen 12 ayın kolay olmadığını ancak bebeği yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
Tully, prematüre çocuğun ciddi komplikasyonlarla doğduktan sonra 259 gecesini hastanede geçirdiğini belirterek, “Hidrosefalisi var, yani beynindeki bir kanama nedeniyle omurilik sıvısı vücutta dolaşamıyor. Ayrıca kronik akciğer hastalığı, retinopatisi, beslenme tüpü ve merkezi uyku apnesi de bulunuyor” diye konuştu.
Diğer taraftan Hector, 12 Kasım 2021'de, Covid kısıtlamalarının İskoçya’da oldukça sıkı bir şekilde uygulandığı zamanda doğdu. Hector’un annesi Marie Clare Tully ve babası Angus Tlly, doğumdan ilk 40 saati boyunca oğullarını ziyaret etmelerine izin verilmedi.
Bu süre boyunca, hastane personeli, çifte küçük oğulları bir kuvözde yaşam mücadelesi verirkenki fotoğraflarını gönderdi.
Marie Clare Tully, "Doğduğunda onu gördüm ve öptüm, sonra onu sıcak tutmak için bir battaniyeye sardım ve hemen hemşirelere koştum. Onunla birlikte olamamanın yıkımını hissettim” dedi.
Şu anda doğum izninde olan ve bir hayır kurumunun genel müdürü Marie Clare Tully, oğlunun öleceğini düşündüğün için doğumdan sonra uyuyamadığını aktardı. Ancak, Tully 42 gün sonra doktorların Henry’yi solunum cihazından çıkardığını ifade etti.
Tully, "Doktorlar nihayet onun yaşayacağını söylemişlerdi. Bunu duyduğumda, ruhumun derinliklerinden gelen bir çığlık attım. Dünyanın en harika duygusuydu" dedi.
Öte yandan, Tully Henry’nin doğumundan beş ay sonra, yani Nisan 2022'ye hastaneden taburcu edildiğini aktardı. Tully, halen İKraliyet Çocuk ve Gençlik Hastanesi’nde düzenli tedavi gören çocuğun 15 ameliyat geçirdiğini ve 25 kez acile kaldırıldığını sözlerine ekledi.
Son olarak Tully çifti, Henry’nin durumunun gelecekte onun hayatını nasıl etkileyeceğini bilmedikleri için oğullarıyla geçirdikleri her dakikayı doya doya yaşamaya çalıştıklarını söyledi.
Hidrosefali, beyinde ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikmesidir. Hastalığın ismi “su” ve “kafa” anlamına gelen Latince sözcüklerden oluşur. Çocuklarda görülen ve doğuştan gelen hidrosefalinin görülme sıklığı yaklaşık 500 çocukta 1'dir. Ayrıca ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir.
Biriken bu sıvıya beyin-omurilik sıvısı (BOS) denir. Bu sıvının çoğu, beynin içindeki sıvı alanlarda (ventriküller) bulunur. Amacı beyni ve omuriliği korumaktır. Bu sıvının dolaşımı sırasında bir ya da birkaç noktada engellenmesine ve bu nedenle oluşan sıvı birikimine Hidrosefali adı verilir.
Hidrosefali her yaşta görülebilir, ancak sıklıkla çocuklarda ve yaşlılarda (60 yaşın üzerinde) olur. Hidrosefali hastalarının çoğunda tanı doğumda, doğum öncesinde veya erken bebeklikte konulmaktadır. Nadir olmakla birlikte genetik (kalıtsal) bozukluklara veya gelişimsel bozukluklara bağlı olabilir.