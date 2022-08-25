İskoçya'da temizlik işçileri grevde: Sokaklar çöp doldu

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da çöp toplayıcılarının daha iyi maaş talebiyle başlattığı 12 günlük grev nedeniyle şehrin sokaklarında çöp yığınları oluştu.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.08.2022 - 09:05

İskoçya'da temizlik işçileri grevde: Sokaklar çöp doldu - 1

Dünyaca ünlü "Edinburgh Fringe Festivali" sırasında alınan grev kararı nedeniyle başkentte çok sayıda sokak ve meydanda çöp bidonlarının dolup taştığı gözlemlendi.

İskoçya'da temizlik işçileri grevde: Sokaklar çöp doldu - 2

sendikaları GMB ve Unite`ın maaşlarda yüzde 2 ve 3,5 artış teklifini reddetmesinin ardından Edinburgh Konseyi yüzde 5 oranında yeni artış teklifinde bulundu.

İskoçya'da temizlik işçileri grevde: Sokaklar çöp doldu - 3

Sendikaların, dördüncü gününe giren grevde son artış teklifini kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

İskoçya'da temizlik işçileri grevde: Sokaklar çöp doldu - 4

Çöp toplayıcılarının başlattığı grevin 30 Ağustos`a kadar süreceği öngörülüyor.

İskoçya'da temizlik işçileri grevde: Sokaklar çöp doldu - 5

Şehrin birçok noktasında biriken çöp yığınları nedeniyle meydan gelebilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor.

İskoçya'da temizlik işçileri grevde: Sokaklar çöp doldu - 6

Dünyanın en büyük görsel sanat festivali sayılan Edinburgh Fringe nedeniyle başkent çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin yanı sıra birçok sanatçıyı ağırlıyor.

İskoçya'da temizlik işçileri grevde: Sokaklar çöp doldu - 7
İskoçya'da temizlik işçileri grevde: Sokaklar çöp doldu - 8
İskoçya'da temizlik işçileri grevde: Sokaklar çöp doldu - 9
İskoçya'da temizlik işçileri grevde: Sokaklar çöp doldu - 10
İskoçya'da temizlik işçileri grevde: Sokaklar çöp doldu - 11
İskoçya'da temizlik işçileri grevde: Sokaklar çöp doldu - 12
İskoçya'da temizlik işçileri grevde: Sokaklar çöp doldu - 13
İskoçya'da temizlik işçileri grevde: Sokaklar çöp doldu - 14
İskoçya'da temizlik işçileri grevde: Sokaklar çöp doldu - 15
İskoçya'da temizlik işçileri grevde: Sokaklar çöp doldu - 16

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER