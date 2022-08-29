İskoçya'nın başkenti Edinburg'ta sokakları çöp kapladı: Fare istilası endişesi

FARKLI SEKTÖRLERDE İŞÇİ SENDİKALARI TOPLU GREVE GİDİYOR

"Hava sıcak. Fareler var. Başka bir şehrin üzerine inşa edilmiş bir şehir var. Altımızda muhtemelen binlerce fare var. Her zaman bir fareden 10 metre uzakta olduğumuzu ve her yere çöp atmamamızı söylerler. Ne bekliyorsunuz ki?"