İskoçya’nın ıssız adasında çalışma fırsatı: Yıllık 31 bin dolar maaş ve konaklama dahil!
İskoçya'nın batısında yer alan ve daimi sakini bulunmayan Handa Adası, doğaseverler için eşsiz bir iş fırsatı sunuyor. Scottish Wildlife Trust (İskoçya Yaban Hayatı Vakfı) tarafından açılan ilanda, Avrupa'nın en önemli deniz kuşu üreme kolonilerinden birine ev sahipliği yapan adayı yönetecek bir "korucu" aranıyor. Görev için konaklama sağlanırken, pozisyon için yıllık 31 bin dolar maaş imkanı sunuluyor.
İskoç Yaban Hayatı Vakfı, Avrupa'nın en önemli deniz kuşu üreme kolonilerinden birine ev sahipliği yapan Handa Adası'na bir korucu arıyor.