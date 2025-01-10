İskoçya’nın ıssız adasında çalışma fırsatı: Yıllık 31 bin dolar maaş ve konaklama dahil!

Sutherland’in batı kıyısında, Tarbet’ten feribotla ulaşılabilen Handa Adası, uçurumları ve olağanüstü deniz manzaralarıyla dikkat çekiyor.

Ada, guillemot, razorbill ve great skuas gibi kuş türlerinin yanı sıra gri foklar, minke balinaları, orkalar ve hatta güneşlenen köpekbalıkları gibi nadir görülen deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor.

Görev, çiftlerin birlikte yaşayıp çalışabileceği bir şekilde tasarlandı. Korucu, aynı zamanda haftalık olarak anakaradaki Scourie köyüne alışveriş ve lojistik işler için seyahat edecek.