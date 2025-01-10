İskoçya’nın ıssız adasında çalışma fırsatı: Yıllık 31 bin dolar maaş ve konaklama dahil!

İskoçya'nın batısında yer alan ve daimi sakini bulunmayan Handa Adası, doğaseverler için eşsiz bir iş fırsatı sunuyor. Scottish Wildlife Trust (İskoçya Yaban Hayatı Vakfı) tarafından açılan ilanda, Avrupa'nın en önemli deniz kuşu üreme kolonilerinden birine ev sahipliği yapan adayı yönetecek bir "korucu" aranıyor. Görev için konaklama sağlanırken, pozisyon için yıllık 31 bin dolar maaş imkanı sunuluyor.

İskoçya’nın ıssız adasında çalışma fırsatı: Yıllık 31 bin dolar maaş ve konaklama dahil! - 1

İskoç Yaban Hayatı Vakfı, Avrupa'nın en önemli deniz kuşu üreme kolonilerinden birine ev sahipliği yapan Handa Adası'na bir korucu arıyor.

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İskoçya’nın ıssız adasında çalışma fırsatı: Yıllık 31 bin dolar maaş ve konaklama dahil! - 2

GÖREV TANIMI

Yıllık 31 bin dolar maaş ve konaklama imkanı sunulan korucu Handa Adası’ndaki çalışma programlarını düzenlemek, gönüllü ekibini yönetmek ve adayı etkili bir şekilde idare etmekten sorumlu olacak.

Ayrıca, adaya her yıl gelen 8 bin ziyaretçiye rehberlik etmek ve bölgenin zengin vahşi yaşamını korumak da görevler arasında yer alıyor.

İskoçya’nın ıssız adasında çalışma fırsatı: Yıllık 31 bin dolar maaş ve konaklama dahil! - 3

KİMLER BAŞVURABİLİR

Görev için belirli bir akademik nitelik gerekmiyor. Ancak doğa tarihi ve vahşi yaşam konusunda bilgi sahibi olmak avantaj sağlayabilir. Ayrıca başvuru sahiplerinin geçerli bir ehliyete ve ulaşım için bir araca sahip olmaları gerekiyor.

İskoçya’nın ıssız adasında çalışma fırsatı: Yıllık 31 bin dolar maaş ve konaklama dahil! - 4

Sutherland’in batı kıyısında, Tarbet’ten feribotla ulaşılabilen Handa Adası, uçurumları ve olağanüstü deniz manzaralarıyla dikkat çekiyor.

Ada, guillemot, razorbill ve great skuas gibi kuş türlerinin yanı sıra gri foklar, minke balinaları, orkalar ve hatta güneşlenen köpekbalıkları gibi nadir görülen deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor.

Görev, çiftlerin birlikte yaşayıp çalışabileceği bir şekilde tasarlandı. Korucu, aynı zamanda haftalık olarak anakaradaki Scourie köyüne alışveriş ve lojistik işler için seyahat edecek.

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