İslam karşıtı bir doktor: Almanya'yı kana bulayan saldırgan kimdir?
Almanya’da Magdeburg kentinde Noel pazarına saldırı düzenleyerek 5 kişinin ölümüne 200 kişinin yaralanmasına neden olan saldırganın kimliği belli oldu. Saldırganın, Suudi Arabistan’dan Almanya’ya iltica eden Taleb Al Abdulmohsen olduğu belirlendi. Kaynakların ifadelerine göre Abdulmohsen, İslam karşıtı, Müslüman göçmenleri aldığı için Alman devletine öfkeli, aşırı sağcı AfD partisinin destekçisi bir doktor... Saldırganın, 2017 yılında bir Alman gazetesine verdiği röportajda kendisini "tarihteki en şiddetli İslam karşıtı kişi" olarak tanıttığı ortaya çıktı. İddiaya göre Suudi yetkililer de daha önce Alman hükümetini şüpheli saldırgan konusunda uyarmış... İşte Almanya'yı kana bulayan saldırgana dair bildiklerimiz.
50 YAŞINDA BİR DOKTOR
Almanya'nın Magdeburg kentinde bir otomobilin festival kalabalığının arasına dalması sonucu biri çocuk 5 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.
Tüm dünya saldırının zamanlaması ile şaşkına dönerken, saldırganın kimliği akıllardaki soruları daha da alevlendirdi.
Kaynaklara göre saldırgan, Taleb Al Abdulmohsen isimi Suudi Arabistanlı 50 yaşında bir doktor.
Abdulmohsen’in aşırı sağcı "Almanya için Alternatif" partisi destekçisi (AfD) ve İslam karşıtı olduğubelirtiliyor.