İslam karşıtı bir doktor: Almanya'yı kana bulayan saldırgan kimdir?

Almanya’da Magdeburg kentinde Noel pazarına saldırı düzenleyerek 5 kişinin ölümüne 200 kişinin yaralanmasına neden olan saldırganın kimliği belli oldu. Saldırganın, Suudi Arabistan’dan Almanya’ya iltica eden Taleb Al Abdulmohsen olduğu belirlendi. Kaynakların ifadelerine göre Abdulmohsen, İslam karşıtı, Müslüman göçmenleri aldığı için Alman devletine öfkeli, aşırı sağcı AfD partisinin destekçisi bir doktor... Saldırganın, 2017 yılında bir Alman gazetesine verdiği röportajda kendisini "tarihteki en şiddetli İslam karşıtı kişi" olarak tanıttığı ortaya çıktı. İddiaya göre Suudi yetkililer de daha önce Alman hükümetini şüpheli saldırgan konusunda uyarmış... İşte Almanya'yı kana bulayan saldırgana dair bildiklerimiz.

İslam karşıtı bir doktor: Almanya'yı kana bulayan saldırgan kimdir? - 1

50 YAŞINDA BİR DOKTOR

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir otomobilin festival kalabalığının arasına dalması sonucu biri çocuk 5 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

Tüm dünya saldırının zamanlaması ile şaşkına dönerken, saldırganın kimliği akıllardaki soruları daha da alevlendirdi.

Kaynaklara göre saldırgan,  Taleb Al Abdulmohsen isimi Suudi Arabistanlı 50 yaşında bir doktor.

Abdulmohsen’in aşırı sağcı "Almanya için Alternatif" partisi destekçisi (AfD) ve İslam karşıtı olduğubelirtiliyor.

DÜNYA HABERLERİ

İslam karşıtı bir doktor: Almanya'yı kana bulayan saldırgan kimdir? - 2

2006 YILINDA ALMANYA'YA YERLEŞMİŞ

Saldırgan, Magdeburg'un güneyindeki küçük bir kasaba olan Bernburg'da doktor olarak çalışıyordu.

Abdulmohsen, 2006 yılında Suudi Arabistan’da cezalandırılmaktan korktuğunu belirterek Almanya’ya iltica etmiş.

Saldırganın, 2017 yılında bir Alman gazetesine verdiği röportajda kendisini "tarihteki en şiddetli İslam karşıtı kişi" olarak tanıttığı ortaya çıktı.

İslam karşıtı bir doktor: Almanya'yı kana bulayan saldırgan kimdir? - 3

SUUDİ YETKİLİLER DEFALARCA UYARMIŞ

CNN'e bilgi veren iki kaynak, Suudi yetkililerin daha önce de Alman mevkidaşlarını şüpheli saldırgan konusunda birkaç kez uyardığını söyledi.

Kaynaklardan biri, ilk uyarının 2007 yılında geldiğini ve Suudi yetkililerin saldırganın çeşitli türlerde radikal görüşler dile getirdiği yönündeki endişelerini aktardığını dile getirdi.

İslam karşıtı bir doktor: Almanya'yı kana bulayan saldırgan kimdir? - 4

UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDEYMİŞ

Psikiyatri doktoru olan saldırganın olay sırasında uyuşturucu kullandığı da tespit edildi.

Vücudundan alınan örneklerde yedi ayrı uyuşturucu madde bulunan Abdulmohsen’in saldırıyı uzun süredir planladığı düşünülüyor.

İslam karşıtı bir doktor: Almanya'yı kana bulayan saldırgan kimdir? - 5

45 BİN TAKİPÇİSİ VARMIŞ

Saldırganın sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımlar da ilgi çekici.

45 binden fazla takipçili bir hesaba sahip olan saldırgan, kendi internet sitesinde de siyasi yazılar yazıyormuş.

İslam karşıtı bir doktor: Almanya'yı kana bulayan saldırgan kimdir? - 6

"ALMAN DEVLETİ GİZLİ OPERASYON YÜRÜTÜYOR"

Abdulmohsen'in sosyal medyada son yayınladığı videolarda, “Suriyeli Cihatçılara iltica hakkı verilirken eskiden Müslüman olan Suudları yok etmek için Alman devleti gizli operasyon yürütüyor. Bu nedenle Alman halkını suçluyorum.” gibi ifadeler kullandığına dikkat çekiliyor.

İslam karşıtı bir doktor: Almanya'yı kana bulayan saldırgan kimdir? - 7

Abdulmohsen’in bir başka paylaşımında ise, “Emin olun ki, yüzde 100 yakında intikam gelecek, isterse canımdan olayım, Almanya bedel ödeyecek.” dediği ortaya çıktı.

İslam karşıtı bir doktor: Almanya'yı kana bulayan saldırgan kimdir? - 8
İslam karşıtı bir doktor: Almanya'yı kana bulayan saldırgan kimdir? - 9
İslam karşıtı bir doktor: Almanya'yı kana bulayan saldırgan kimdir? - 10
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