İslam karşıtı bir doktor: Almanya'yı kana bulayan saldırgan kimdir?

2006 YILINDA ALMANYA'YA YERLEŞMİŞ

Saldırgan, Magdeburg'un güneyindeki küçük bir kasaba olan Bernburg'da doktor olarak çalışıyordu.

Abdulmohsen, 2006 yılında Suudi Arabistan’da cezalandırılmaktan korktuğunu belirterek Almanya’ya iltica etmiş.

Saldırganın, 2017 yılında bir Alman gazetesine verdiği röportajda kendisini "tarihteki en şiddetli İslam karşıtı kişi" olarak tanıttığı ortaya çıktı.