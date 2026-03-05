İşler tersine döndü, bu kez Pentagon Ukrayna'dan silah istedi
05.03.2026 10:03
Erdem Güzel
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından Körfez'e yayılan savaşın maliyeti giderek artıyor. Maliyet ve alınan sonuçların hesabı ise ABD ve Körfez'deki ülkeleri Ukrayna'dan drone almaya götürüyor.
PENTAGON VE KÖRFEZ, UKRAYNA'DAN İHA ALMAK İSTİYOR
Pentagon ve en az bir Körfez hükümeti, İran yapımı insansız hava araçları saldırılarını durdurmak amacıyla Ukrayna üretimi önleyici dronelar satın almak istiyor. Kiev ile görüşmelerin yürütüldüğü öne sürülürken Ukraynalı kaynaklara göre bu “tersine dönüşün” temelinde fiyat/performans var. İran'ın "Şahit" dronelarıyla ABD, İsrail ve Körfez ülkelerine saldırmasına cevaben pahalı Patriot füzelerinin kullanılması ve stokların tüketilmeye başlanması Pentagon ve Körfez'i harekete geçirdi. Ukrayna’nın ucuz ve seri üretim savunma sistemlerinin burada dikkat çektiği belirtiliyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Katar Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı ile Ukrayna'nın anti-drone teknolojisinin kullanımı konusunda bizzat temas kurduğunu doğruladı. Zelenski, bu iş birliğine ise Ukrayna’nın kendi savunma kapasitesini zayıflatmamak şartıyla ortakları korumaya odaklanacağını söyledi.
İHA SALDIRILARININ ASİMETRİK EKONOMİSİ
Peki bu fiyat performans dronelarla nasıl sağlanacak? Ukrayna'nın saldırı önleyici droneları, maliyeti yalnızca 30 bin dolar olan Şahit dronelarını etkisiz hale getirmek için 13.5 milyon dolarlık Patriot füzelerinin kullanılmasının yarattığı asimetriye karşı bir çözüm olarak sunuluyor.
Örneğin, Ukrayna'nın Rusya Savaşı'nda kullandığı "Sting" droneunun maliyeti yaklaşık 2 bin 500 dolar. "Merops" ve "General Cherry" gibi birkaç bin dolar maliyetli önleyici dronelar, saatte 250 km hıza ulaşarak Şahit dronelarının 185 km'lik hızını aşabiliyor.
Ancak Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın saatte 550 km hıza ulaşan yeni jet motorlu Geran-3 dronelarına karşı tamamen etkili bir önleyici sisteme erişemediklerini belirtiyor.
UCUZ SİLAHLAR TEHDİT OLUŞTURUYOR
Bahreyn'deki ABD 5. Filo karargahında bir Şahit droneunun uydu antenini imha etmesi, ucuz silahların oluşturduğu tehdidin boyutunu öne çıkarırken, Ukrayna yönetimi, Orta Doğu ülkelerinin Patriot füzeleri yerine kendi önleyici dronelarını kullanmasının, Patriot stoklarını rahatlatacağını ve bu sayede Ukrayna'nın gelişmiş seyir ve balistik füzelerine karşı ihtiyaç duyduğu Patriot mühimmatına daha kolay erişebileceğini öngörüyor. Zelenski yönetimi, ülke dışındaki üretimler dahil tüm satışların Ukrayna ile koordineli yapılması gerektiğini vurguluyor.