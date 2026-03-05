İşler tersine döndü, bu kez Pentagon Ukrayna'dan silah istedi

Pentagon ve en az bir Körfez hükümeti, İran yapımı insansız hava araçları saldırılarını durdurmak amacıyla Ukrayna üretimi önleyici dronelar satın almak istiyor. Kiev ile görüşmelerin yürütüldüğü öne sürülürken Ukraynalı kaynaklara göre bu “tersine dönüşün” temelinde fiyat/performans var. İran'ın "Şahit" dronelarıyla ABD, İsrail ve Körfez ülkelerine saldırmasına cevaben pahalı Patriot füzelerinin kullanılması ve stokların tüketilmeye başlanması Pentagon ve Körfez'i harekete geçirdi. Ukrayna’nın ucuz ve seri üretim savunma sistemlerinin burada dikkat çektiği belirtiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Katar Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı ile Ukrayna'nın anti-drone teknolojisinin kullanımı konusunda bizzat temas kurduğunu doğruladı. Zelenski, bu iş birliğine ise Ukrayna’nın kendi savunma kapasitesini zayıflatmamak şartıyla ortakları korumaya odaklanacağını söyledi.