İspanya, bağımsızlık ilan eden 9 ayrılıkçı Katalan lideri affedeceğini açıkladı

ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 22.06.2021 - 17:01
Sanchez, Katalan sivil toplumunun yaklaşık 300 üyesinin katıldığı ve Barcelona’da düzenlenen bir etkinlikte, "Anlaşmaya varmak için birinin ilk adımı atması gerekiyor. İspanyol hükümeti bu ilk adımı şimdi atacak" dedi.
Sanchez, söz konusu affın "kısmi" olduğunu, hapis cezalarının tamamen kaldırılmasına rağmen kamu görevinden men cezalarının yürürlükte kalacağını ve bu kişilerin 3 ila 6 yılda ağır suç işlemeleri halinde affın iptal edileceğini belirtti.
Bununla birlikte kamuoyu yoklamaları, Katalonya nüfusunun yarısına yakınının İspanya'dan ayrılmak istediğini gösteriyor. Sanchez, Barcelona opera binasında yaptığı konuşmanın sonunda Katalanca, "Katalanlar sizi seviyoruz" dedi.
Ancak, bazı siyasi analistler Sanchez’in bu hareketinin riskli olabileceğini söyledi. Anketler, İspanyolların yaklaşık yüzde 60'ının ayrılıkçı politikacıların ve aktivistlerin serbest bırakılmasına karşı olduğunu gösteriyor. Muhalefet partileri ise afları tersine çevirmeye çalışacaklarını açıkladı.
Muhafazakar Halk Partisi lideri Pablo Casado, Sanchez'in açıklamasının ardından "Yatıştırma bir seçenek değil, yalnızca tehdide yeni bir güç kazandıran ertelemedir” dedi.
Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile aşırı sağcı Vox ve liberal Vatandaşlar partileri de af kararının "İspanyol demokrasisine ve yasallığına bir darbe" olduğunu savundu.
Hükümet kaynakları ise Sanchez'in ekonomik bir toparlanma ve başarılı bir Covid-19 aşılama programının 2023'te yapılacak ulusal seçimlerden önce onu potansiyel olarak daha başarılı bir hale getirebileceğini açıkladı. İspanya Başbakanı’nın mirasını tanımlayabilecek nihai hedefininin bağımsızlık çabasını zayıflatmak ve İspanya'nın on yıllardır yaşadığı en büyük siyasi krizini çözmek olduğu ifade edildi.
Öte yandan, İspanya Yüksek Mahkemesi 2019'da dokuz Katalan liderini yetkisiz bir bağımsızlık referandumu ve kısa süreli bir bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle mahkum etti. Bunlar arasında 2017 referandumu sırasında 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Katalonya eyalet hükümetinin başkan yardımcısı Oriol Junqueras ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılan dışişleri bakanı Raul Romeva yer alıyor.
Madrid, ayrıca bağımsızlık ilanına 2017-2018 yıllarında yedi ay boyunca bölge üzerinde doğrudan kontrol uygulayarak yanıt verdi.
Sanchez, "Bağımsızlık arayanların ideallerini değiştirmesini beklemiyoruz, ancak onların yasanın dışında bir yol olmadığını anlamalarını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
Sanchez’in açıklamasının ardından ise, yüzlerce ayrılıkçı bir af talebiyle sokaklara söküldü. Göstericilerden biri olan 61 yaşındaki Quima Albalate, "Affetmek çok küçük bir hareket. Gerçek şu ki, ifade özgürlüğümüzü her düzeyde elimizden aldılar, meşru hükümetimizin üyeleri hapiste veya sürgünde. Bu bir demokraside çok ciddi sorun" dedi. Bir diğer protestocu ise afları "saçmalık" olarak nitelendirdi.