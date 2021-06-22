İspanya, bağımsızlık ilan eden 9 ayrılıkçı Katalan lideri affedeceğini açıkladı

MUHALEFET PARTİLERİNDEN SANCHEZ'E TEPKİ

Ancak, bazı siyasi analistler Sanchez’in bu hareketinin riskli olabileceğini söyledi. Anketler, İspanyolların yaklaşık yüzde 60'ının ayrılıkçı politikacıların ve aktivistlerin serbest bırakılmasına karşı olduğunu gösteriyor. Muhalefet partileri ise afları tersine çevirmeye çalışacaklarını açıkladı.

Muhafazakar Halk Partisi lideri Pablo Casado, Sanchez'in açıklamasının ardından "Yatıştırma bir seçenek değil, yalnızca tehdide yeni bir güç kazandıran ertelemedir” dedi.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile aşırı sağcı Vox ve liberal Vatandaşlar partileri de af kararının "İspanyol demokrasisine ve yasallığına bir darbe" olduğunu savundu.