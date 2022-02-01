İspanya dijital göçebe vizesini başlatıyor

Uzaktan çalışan kişilerin İspanya’da en fazla 12 ay kalmasına ve çalışmasına izin veren dijital göçebe vizesi adlandırılan düzenleme, ülkede ‘Başlangıç Yasası’ olarak adlandırılan yasa tasarısının bir parçası olarak teklif edildi.

Dijital göçebelerin 12 ay kalmasının ardından sürenin iki katına uzatılabileceği belirtilirken, ayrıca genç girişimcilerin taşınmasını teşvik etmek için yeni vergi teşviklerinin de verilebileceği aktarıldı.