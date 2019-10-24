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İspanya diktatörü Franco'nun mezarı taşınıyor

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İspanya'da General Francisco Franco'nun anıt mezarı açılarak başkent Madrid yakınlarındaki aile mezarlığına taşınıyor.

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    İç savaş sonrası İspanya'yı 1939'dan 1975'e kadar diktatörlükle yöneten Francisco Franco'nun "Şehitler Vadisi"ndeki anıt mezarı 44 yıl sonra açıldı.
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    Franco'nun kalıntıları mezardan çıkarılmadan önce ailesinin bazı üyeleriyle hükümet yetkilileri anıt mezarın bulunduğu alana gitti.
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    Franco'nun kemikleri, helikopterle 50 kilometre uzaktaki Mingorrubio mezarlığında bulunan aile mezarlığına taşınıyor.
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    Uzun süren yasal sürecin ardından eylül ayının sonunda İspany Yüksek Mahkemesi'nden Franco'nun mezarının taşınması için onay çıkmıştı.
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    İspanya'da Haziran 2018'de iktidara gelen sosyalist azınlık hükümeti, 2007 yılında çıkartılan Tarihi Bellek Yasası'nın uygulanması gerekçesiyle 24 Ağustos 2018'de diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi için kanun hükmünde kararname çıkarmıştı.
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    İspanyol Meclisinde de onaylanan kararname sonrası, hükümet yetkilileri önce aralık sonuna, daha sonra da ocak sonuna diktatör Franco'nun kalıntılarının çıkartılacağına ilişkin açıklamalar yapmış ancak sonuçlandıramamıştı.
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    Franco'nun torunlarının yaptığı itirazlar sonucu hükümetin kararı yargıya taşınırken Yüksek Mahkeme, hükümeti haklı bulup diktatörün mezar yerinin değiştirilmesi için onay vermişti.
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    Hükümet, 11 Ekim'deki Bakanlar Kurulu toplantısında diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi işleminin en geç 25 Ekim'e kadar yapılması kararını almıştı.
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    İspanya'da iç savaş ve sonrasında 1936-1975'te ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, ölmeden önceki vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 58 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) bazilikaya defnedilmişti.
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    Bazilikada diktatör Franco'nun yanında faşist Falange Partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarıyla İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da bulunuyor.
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