İspanya diktatörü Franco'nun mezarı taşınıyor
NTV Haber
İspanya'da General Francisco Franco'nun anıt mezarı açılarak başkent Madrid yakınlarındaki aile mezarlığına taşınıyor.
-
1İç savaş sonrası İspanya'yı 1939'dan 1975'e kadar diktatörlükle yöneten Francisco Franco'nun "Şehitler Vadisi"ndeki anıt mezarı 44 yıl sonra açıldı.
-
2Franco'nun kalıntıları mezardan çıkarılmadan önce ailesinin bazı üyeleriyle hükümet yetkilileri anıt mezarın bulunduğu alana gitti.
-
3Franco'nun kemikleri, helikopterle 50 kilometre uzaktaki Mingorrubio mezarlığında bulunan aile mezarlığına taşınıyor.
-
4Uzun süren yasal sürecin ardından eylül ayının sonunda İspany Yüksek Mahkemesi'nden Franco'nun mezarının taşınması için onay çıkmıştı.
-
5İspanya'da Haziran 2018'de iktidara gelen sosyalist azınlık hükümeti, 2007 yılında çıkartılan Tarihi Bellek Yasası'nın uygulanması gerekçesiyle 24 Ağustos 2018'de diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi için kanun hükmünde kararname çıkarmıştı.
-
6İspanyol Meclisinde de onaylanan kararname sonrası, hükümet yetkilileri önce aralık sonuna, daha sonra da ocak sonuna diktatör Franco'nun kalıntılarının çıkartılacağına ilişkin açıklamalar yapmış ancak sonuçlandıramamıştı.
-
7Franco'nun torunlarının yaptığı itirazlar sonucu hükümetin kararı yargıya taşınırken Yüksek Mahkeme, hükümeti haklı bulup diktatörün mezar yerinin değiştirilmesi için onay vermişti.
-
8Hükümet, 11 Ekim'deki Bakanlar Kurulu toplantısında diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi işleminin en geç 25 Ekim'e kadar yapılması kararını almıştı.
-
9İspanya'da iç savaş ve sonrasında 1936-1975'te ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, ölmeden önceki vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 58 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) bazilikaya defnedilmişti.
-
10Bazilikada diktatör Franco'nun yanında faşist Falange Partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarıyla İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da bulunuyor.
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19