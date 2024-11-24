İspanya eylemde: Valensiya seli, Barselona kiraları protesto ediyor

İspanya son dönemde sık sık protesto gösterilerine sahne oluyor. Ülkeyi etkisi altına alan yağışların ardından 200'ün üzerinde can kaybı yaşandı. Valensiya'da çok sayıda kişi sokağa çıkarak yaşananları protesto etti. Barselona'da ise halk yüksek kira bedelleri nedeniyle toplandı.

İspanya eylemde: Valensiya seli, Barselona kiraları protesto ediyor - 1

OKULLAR ZARAR GÖRDÜ, EĞİTİM AKSADI

İspanya'da hayatı felç eden sel felaketinin yankıları devam ediyor.

Ekim ayının sonunda ülkenin doğusu ve güneyini etkileyen sel felaketinde çok sayıda okul zarar görmüş, eğitim sisteminde aksamalar yaşanmıştı.

Valensiya sakinleri selde zarar gören okullar için bir araya geldi. Yaşananları protesto eden halk, hükümete çağrı yaptı.

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İspanya eylemde: Valensiya seli, Barselona kiraları protesto ediyor - 2

HALK İSTİFA İSTİYOR

Öğrencilerin eğitim hakkı için şehir merkezinde toplanan protestocular Valensiya Özerk Bölgesi lideri Carlos Mazon'un istifasını istedi.

Kimi pankart açarken, kimi ise protesto gösterilerine sloganlarla eşlik etti.

İspanya eylemde: Valensiya seli, Barselona kiraları protesto ediyor - 3

30 OKUL HALA KAPALI

Bölgedeki öğretmen sendikası sel felaketinde hasar gören okullardan yaklaşık 30'unun hala kapalı olduğunu ve 13 binden fazla öğrencinin eğitimden uzak kaldığını açıkladı.

İspanya eylemde: Valensiya seli, Barselona kiraları protesto ediyor - 4

BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Bu görüntülerse Katalunya Özerk bölgesi başkenti Barselona'dan.

Binlerce kişi hayat pahalılığı ve ev kiralarının yüksek olması nedeniyle sokağa çıktı.

Kiracılar Sendikası başta olmak üzere yaklaşık 4 bin sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla organize edilen gösteriye, katılım yoğundu.

İspanya eylemde: Valensiya seli, Barselona kiraları protesto ediyor - 5

Kira fiyatlarından şikayet eden eylemcilerden biri, "Barselona'nın merkezinde fiyatlar gerçekten yüksek. Ev sahiplerine bir işçi maaşıyla ödeme yapamak mümkün değil. İnsanları Barselona'dan uzaklaştırıyorlar." diye konuştu.

İspanya eylemde: Valensiya seli, Barselona kiraları protesto ediyor - 6

Sendikalar taleplerinin yerine getirilmemesi halinde kira ödememe eylemi başlatacaklarını duyurdu.

İspanya eylemde: Valensiya seli, Barselona kiraları protesto ediyor - 7

Geçtiğimiz ay İspanya'nın başkenti Madrid'de de kira artışlarını protesto etmek için gösteri yapılmıştı.

İspanya eylemde: Valensiya seli, Barselona kiraları protesto ediyor - 8
İspanya eylemde: Valensiya seli, Barselona kiraları protesto ediyor - 9
İspanya eylemde: Valensiya seli, Barselona kiraları protesto ediyor - 10
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