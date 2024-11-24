İspanya eylemde: Valensiya seli, Barselona kiraları protesto ediyor
İspanya son dönemde sık sık protesto gösterilerine sahne oluyor. Ülkeyi etkisi altına alan yağışların ardından 200'ün üzerinde can kaybı yaşandı. Valensiya'da çok sayıda kişi sokağa çıkarak yaşananları protesto etti. Barselona'da ise halk yüksek kira bedelleri nedeniyle toplandı.
OKULLAR ZARAR GÖRDÜ, EĞİTİM AKSADI
İspanya'da hayatı felç eden sel felaketinin yankıları devam ediyor.
Ekim ayının sonunda ülkenin doğusu ve güneyini etkileyen sel felaketinde çok sayıda okul zarar görmüş, eğitim sisteminde aksamalar yaşanmıştı.
Valensiya sakinleri selde zarar gören okullar için bir araya geldi. Yaşananları protesto eden halk, hükümete çağrı yaptı.