İspanya eylemde: Valensiya seli, Barselona kiraları protesto ediyor

Kira fiyatlarından şikayet eden eylemcilerden biri, "Barselona'nın merkezinde fiyatlar gerçekten yüksek. Ev sahiplerine bir işçi maaşıyla ödeme yapamak mümkün değil. İnsanları Barselona'dan uzaklaştırıyorlar." diye konuştu.