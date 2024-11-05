İspanya halkı öfkeli: Hükümet sel bölgesine asker yığıyor
İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, 1973'den bu yana en ölümcül sel felaketine neden oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi. Ülke, on yıllardır yaşanan en kötü sel felaketiyle boğuşurken halk önlem almakta ve süreci yönetmekte başarısız buldukları hükümete öfke püskürüyor. Bu sırada hükümet, güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmalarını sürdürebilmek için sel bölgesine takviye asker gücü konuşlandırıyor.
Güney Avrupa ülkesi İspanya, on yıllardır görülen en kötü sel felaketiyle boğuşuyor.
Hükümet yetkilileri, felaketin nasıl ele alındığı konusunda birbirlerini suçlamaya devam ederken afet bölgesine konuşlandırılan asker sayısı artırıldı.