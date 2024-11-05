İspanya halkı öfkeli: Hükümet sel bölgesine asker yığıyor

İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, 1973'den bu yana en ölümcül sel felaketine neden oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi. Ülke, on yıllardır yaşanan en kötü sel felaketiyle boğuşurken halk önlem almakta ve süreci yönetmekte başarısız buldukları hükümete öfke püskürüyor. Bu sırada hükümet, güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmalarını sürdürebilmek için sel bölgesine takviye asker gücü konuşlandırıyor.

İspanya halkı öfkeli: Hükümet sel bölgesine asker yığıyor - 1

Güney Avrupa ülkesi İspanya, on yıllardır görülen en kötü sel felaketiyle boğuşuyor.

Hükümet yetkilileri, felaketin nasıl ele alındığı konusunda birbirlerini suçlamaya devam ederken afet bölgesine konuşlandırılan asker sayısı artırıldı.

DÜNYA HABERLERİ

İspanya halkı öfkeli: Hükümet sel bölgesine asker yığıyor - 2

2 BİN 500 ASKER DAHA BÖLGEDE

Pazartesi günü sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına 2 bin 500 asker daha katıldı.

En az 217 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin hala kayıp olmasına neden olan felaket nedeniyle kamuoyunun öfkesi artıyor.

İspanya halkı öfkeli: Hükümet sel bölgesine asker yığıyor - 3

GÖREVLERİ BÖLGEDE DÜZENİ SAĞLAMAK

Savunma Bakanı Margarita Robles, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, bölgeye yaklaşık 5 bin asker gönderildiğini ve 2 bin 500 askerin daha onlara katılacağını söyledi.

Askerlerin affeten etkilenen halka yiyecek ve su dağıtmak, sokakların temizlemek ve yağmacılara karşı koruma sağlamak için bölgeye gönderildi.

İspanya halkı öfkeli: Hükümet sel bölgesine asker yığıyor - 4

YERALTI OTOPARKLARI VE GARAJLAR ARANIYOR

Kurtarma ekipleri, yeraltı otoparklarını ve garajları aramak için dronelar ve su pompaları kullanıyor.

Ayrıca, akıntıların sürükleyerek daha fazla cenaze bırakmış olabileceği nehir ağızları da taranıyor.

İspanya halkı öfkeli: Hükümet sel bölgesine asker yığıyor - 5

"DEVLET GEÇ KALDI"

Bölge halkı, yetkililerin alarm durumu konusunda geç yaptığı uyarıları ve acil durum ekiplerinin gecikmiş müdahalesini eleştirdi.

Ancak ordunun acil müdahale servisleri komutanı, sel uyarısını aldıktan sonra 15 dakika içinde 500 askerin konuşlandırılmasını emrettiğini ve bu askerlerin ağır hasar gören bölgelere girebildiğini öne sürdü.

İspanya halkı öfkeli: Hükümet sel bölgesine asker yığıyor - 6

HALK HÜKÜMETE TEPKİLİ

Pazar günü Paiporta'daki yerel sakinler, bölgeyi ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez ve Kral Felipe ile eşi Kraliçe Letizia'ya çamur atarak "katiller, katiller!" diye slogan attılar.

İspanya halkı öfkeli: Hükümet sel bölgesine asker yığıyor - 7

Ölü ve kayıpların sayılarının belirsizliği hayal kırıklığına yol açmaya devam ediyor.

Bölgedeki kayıpları bildirmek için bir sabit hat kuruldu ve kayıtlar tutulmaya başlandı ancak hükümet "yüzlerce" kişinin hala kayıp olduğunu söylüyor.

İspanya halkı öfkeli: Hükümet sel bölgesine asker yığıyor - 8

Adli tıp hizmetleri ise pazartesi günü 190 otopsinin yapıldığını ve 111 kişinin kimliğinin tespit edildiğini aktardı.

İspanya halkı öfkeli: Hükümet sel bölgesine asker yığıyor - 9
İspanya halkı öfkeli: Hükümet sel bölgesine asker yığıyor - 10
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