İspanya halkı öfkeli: Hükümet sel bölgesine asker yığıyor

GÖREVLERİ BÖLGEDE DÜZENİ SAĞLAMAK

Savunma Bakanı Margarita Robles, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, bölgeye yaklaşık 5 bin asker gönderildiğini ve 2 bin 500 askerin daha onlara katılacağını söyledi.

Askerlerin affeten etkilenen halka yiyecek ve su dağıtmak, sokakların temizlemek ve yağmacılara karşı koruma sağlamak için bölgeye gönderildi.