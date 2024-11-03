İspanya kayıplarını arıyor: Yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu
Güney Avrupa ülkesi İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, 1973'den bu yana en ölümcül sel felaketine neden oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi. İspanya, on yıllardır görülen en kötü sel felaketiyle boğuşurken sel felaketinin korkunç bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. İspanyol basını ölenlerin yanı sıra en az 2 bin kişinin kayıp olduğunu öne sürüyor. Bu sırada İspanyol kraliyet ailesi ve Başbakan Pedro Sanchez, Valensiya'yı ziyaret etti. Halktan gelen tepkilerin ardından siyasetçiler ve kraliyet ailesi kısa sürede bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Valensiya yakınlarındaki Bonaire Alışveriş Merkezi'nde de endişe verici görüntüler kaydedildi. AVM'nin su basan yeraltı otoparkında yüzlerce insanın bulunduğu tahmin ediliyor. Yetkililer ise su boşaltıldığında ortaya çıkacak manzaradan endişeli.
Güney Avrupa ülkesi İspanya, on yıllardır görülen en kötü sel felaketiyle boğuşuyor.
Valensiya'da son 28 yılın en yoğun yağışı görüldü. Bölge sakinleri yağışa hazırlıksız yakalanarak binaların bodrum ve alt katlarında mahsur kaldı.