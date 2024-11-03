İspanya kayıplarını arıyor: Yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu

Güney Avrupa ülkesi İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, 1973'den bu yana en ölümcül sel felaketine neden oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi. İspanya, on yıllardır görülen en kötü sel felaketiyle boğuşurken sel felaketinin korkunç bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. İspanyol basını ölenlerin yanı sıra en az 2 bin kişinin kayıp olduğunu öne sürüyor. Bu sırada İspanyol kraliyet ailesi ve Başbakan Pedro Sanchez, Valensiya'yı ziyaret etti. Halktan gelen tepkilerin ardından siyasetçiler ve kraliyet ailesi kısa sürede bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Valensiya yakınlarındaki Bonaire Alışveriş Merkezi'nde de endişe verici görüntüler kaydedildi. AVM'nin su basan yeraltı otoparkında yüzlerce insanın bulunduğu tahmin ediliyor. Yetkililer ise su boşaltıldığında ortaya çıkacak manzaradan endişeli.

İspanya kayıplarını arıyor: Yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu - 1

Güney Avrupa ülkesi İspanya, on yıllardır görülen en kötü sel felaketiyle boğuşuyor.

Valensiya'da son 28 yılın en yoğun yağışı görüldü. Bölge sakinleri yağışa hazırlıksız yakalanarak binaların bodrum ve alt katlarında mahsur kaldı.

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İspanya kayıplarını arıyor: Yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu - 2

5 BİN ASKER GÖREVDE

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, halihazırda karada bulunan en az 2 bin askere ek olarak sel bölgesine toplam 5 bin askerin konuşlandırılacağını duyurdu.

Askerlerin yanı sıra helikopterlerin transferini gerçekleştirecek bir İspanyol donanma gemisi de görevlendirilecek.

İspanya kayıplarını arıyor: Yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu - 3

"EN BÜYÜK ASKERİ KONUŞLANDIRMA"

Başbakan Sanchez, "Bu askeri konuşlandırma, ülkemiz içerisinde şimdiye kadar yapılmış en büyük güvenlik güçleri ve silahlı kuvvet birimleri konuşlandırması." ifadelerini kullandı.

İspanya kayıplarını arıyor: Yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu - 4

VALENSİYA'DA TOPLU MEZAR ENDİŞESİ

Valensiya yakınlarındaki Bonaire Alışveriş Merkezi'nde endişe verici görüntüler kaydedildi.

İngiliz The Sun'ın haberine göre bir görgü tanığı, "Arabamı yer altı otoparkından çıkarabilecek kadar şanslıydım çünkü bize tahliye etmemizi söylediler. Dışarı çıktığımda otoparkta insanlar ve 30'a yakın araba vardı. Suyu boşalttıklarında ne bulacaklarını düşünmek beni korkutuyor." diye konuştu.

İspanya kayıplarını arıyor: Yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu - 5

YÜZLERCE İNSAN MAHSUR KALMIŞ OLABİLİR

Alışveriş merkezindeki çalışanlar, sel felaketinin yaşandığı gün, kırmızı alarm nedeniyle merkezde normalden daha az insan olduğunu söyledi.

Ama yine de sular altında mahsur kalan insan sayısının yüzlerce olduğunu tahmin ediyorlar.

İspanya kayıplarını arıyor: Yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu - 6

HALK İSPANYA KRALI'NA TEPKİLİ

Valensiya bölgesinde halk, ziyaret için bazı ilçelere giden Kral 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez ve Valensiya özerk yönetim hükümeti başkanı Carlos Mazon'u protesto etti.

Sel felaketinden en fazla etkilenen Valensiya'nın Paiporta ilçesine giden kraliyet ailesi ve siyasetçiler halktan gelen tepkilerin ardından kısa sürede bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

İspanya kayıplarını arıyor: Yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu - 7

ZOR ANLAR YAŞANDI

Tepkilerin başlamasının ardından Kraliçe Letizia ve büyük tepkiler alan Başbakan Sanchez hemen araçlara binerken, halkla diyalog kurmaya çalışan Kral 6. Felipe ve Valensiya özerk hükümet başkanı Mazon zor anlar yaşadı.

İspanya kayıplarını arıyor: Yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu - 8

KATİLLER DİYE BAĞIRDILAR

Yaklaşık 100 kişilik bir grup, hakaretler edip "katiller" diye bağırarak, İspanya Kralı'na ve siyasetçilere çamur ve kürek fırlattı.

Yaşanan kargaşadan dolayı Kral'ın afet bölgelerini ziyareti iptal edildi.

İspanya kayıplarını arıyor: Yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu - 9

ÖLÜ SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

İspanyol basınına göre kayıp olarak bildirilen bin 900 kişinin yanı sıra daha fazla ceset bulunmasıyla birlikte toplam ölü sayısı çok daha fazla artacak.

İspanya kayıplarını arıyor: Yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu - 10

10 DAKİKADA 42 LİTRE YAĞIŞ

Uzmanlar, Valensiya'nın bir kasabasında sadece 10 dakikada metrekareye yaklaşık 42 litre yağmur düştüğünü belirtti. Bu da tam 4,7 santimetre suya denk geliyor.

İspanya kayıplarını arıyor: Yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu - 11

BİN 900 KAYIP BİLDİRİLDİ

Hafta sonu boyunca Valensiya bölgesinin bazı kısımları ve Katalonya için sarı ve turuncu uyarılar geçerliliğini koruyacak.

El Diario'nun haberine göre, yerel halkın kayıp yakınlarını arayıp kayıt altına alabilmesi için bir telefon hattı oluşturuldu ve halihazırda bin 900 kayıp bildirildi.

İspanya kayıplarını arıyor: Yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu - 12

CENAZELER TESPİT EİDLEMİYOR

Yetkililer şimdi de cenazeleri teşhis etmek için zorlu bir süreçten geçiyorlar.

100 kişilik adli tıp uzmanından oluşan ekip şu ana kadar yalnızca 17 tane cenazenin kimliğini çözebildi.

Arama ve kurtarma ekipleri, sel felaketi  nedeniyle işten dönen çok sayıda kişinin araçları içinde boğulduğu tahmin ediyor.

İspanya kayıplarını arıyor: Yeraltı otoparkında toplu mezar korkusu - 13
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