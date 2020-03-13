İspanya OHAL ilan etti (Corona virüste son durum)

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, çok yakında geniş çaplı corona virüs taramasına geçileceğini duyurdu.

Trump her ne kadar corona virüs salgınını ciddiye almasa da dün, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile basının karşısına geçtiklerinde bu kez tokalaşmayı tercih etmedi. İki lider bunun yerine 'Namaste' selamı vermişti.