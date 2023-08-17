İspanya orman yangınıyla boğuşuyor | Tenerife’de alevler kontrolden çıktı

İspanya’nın güneybatısında bulunan Kanarya Adaları’ndan Tenerife orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tenerife’de alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle 5 köy boşaltıldı. Bölgenin Özerk Yönetim Başkanı Fernando Clavijo, yangının kontrolden çıktığını belirterek, “Tablo çok pozitif görünmüyor.” dedi.

İspanya orman yangınıyla boğuşuyor | Tenerife’de alevler kontrolden çıktı - 1

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını nedeniyle 5 köy boşaltıldı.

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İspanya orman yangınıyla boğuşuyor | Tenerife’de alevler kontrolden çıktı - 2

The Independent gazetesinin haberine göre, Tenerife Adası'nda çıkan yangını söndürme ve risk altındakileri tahliye çabaları sürüyor.

İspanya orman yangınıyla boğuşuyor | Tenerife’de alevler kontrolden çıktı - 3

YANGIN KONTROLDEN ÇIKTI

Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo yaptığı basın toplantısında, "Yangın kontrolden çıkmış durumda. Tablo çok pozitif görünmüyor." ifadelerini kullandı.

İspanya orman yangınıyla boğuşuyor | Tenerife’de alevler kontrolden çıktı - 4

Yangında 1800 hektarlık alanın kül olduğunu söyleyen Clavijo, söndürme çalışmalarında 200'den fazla personelle 13 uçak ve helikopterin görev aldığını kaydetti.

İspanya orman yangınıyla boğuşuyor | Tenerife’de alevler kontrolden çıktı - 5

Yangının tehdit oluşturduğu Arrate, Chivisaya, Media Montana, Ajafona ve Las Lagunetas köylerinin önlem olarak tahliye edilmesinin yanı sıra adanın kuzey kesimlerindeki dağlara giden yolların da geçici süreliğine kapatıldığı bildirildi.

İspanya orman yangınıyla boğuşuyor | Tenerife’de alevler kontrolden çıktı - 6
İspanya orman yangınıyla boğuşuyor | Tenerife’de alevler kontrolden çıktı - 7
İspanya orman yangınıyla boğuşuyor | Tenerife’de alevler kontrolden çıktı - 8
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