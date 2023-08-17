İspanya orman yangınıyla boğuşuyor | Tenerife’de alevler kontrolden çıktı
İspanya’nın güneybatısında bulunan Kanarya Adaları’ndan Tenerife orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Tenerife’de alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle 5 köy boşaltıldı. Bölgenin Özerk Yönetim Başkanı Fernando Clavijo, yangının kontrolden çıktığını belirterek, “Tablo çok pozitif görünmüyor.” dedi.
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını nedeniyle 5 köy boşaltıldı.