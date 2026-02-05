İspanya ve Portekiz "Leonardo'ya" teslim
05.02.2026 09:48
Erdem Güzel
Leonardo Fırtınası İber Yarımadası'nda Portekiz ve İspanya'yı vurdu. Portekiz'de 1 kişi sel sularına kapılarak yaşamını yitirirken İspanya'da kırmızı alarm verildi, okullar tatil edildi.
"METREKAREYE 200 LİTRE YAĞMUR GELEBİLİR"
İspanya'nın güneyi fırtınaya teslim oldu. Leonardo Fırtınası ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesini etkisi altına aldı. Rüzgar, şiddetli yağmur ve sel nedeniyle bölgede kırmızı alarm ilan edildi.
Yetkililer, etkilenen bölgelerde okulları tatil ederken, bazı karayolları kapatıldı ve tren seferleri de durduruldu. Cadiz, Malaga ve Jaen'de 3.000'den fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.
Fırtınanın başlangıcından bu yana acil servislerin en az bin 320 olaya müdahale ettiği belirtildi.
48 belediyeye yapılan uyarılarda bazı bölgelerde metrekare başına 200 litreden fazla yağmur yağabileceği ifade edildi.
Altı nehirde kırmızı alarm verilirken, 18 nehirde ise turuncu alarm verildi; Malaga yakınlarındaki Guadiaro Nehri'nin de taştığı açıklandı.
KARA VE DEMİRYOLLARI DURDU
Endülüs yerel yönetimi bölge sakinlerini seyahatten kaçınmaya, sel sularıyla kaplı alanlardan geçmemeye ve yüksek yerlere çıkmaya çağırdı.
Endülüs genelindeki demiryolu hizmetleri, yüksek hızlı, uzun mesafeli, orta mesafeli ve banliyö trenleri de dahil olmak üzere büyük ölçüde askıya alındı. Sadece belirli güzergahlar çalışır durumda kaldı.
İspanya Trafik Genel Müdürlüğü, sel, heyelan ve kar birikimi nedeniyle 30'dan fazla yolun kapalı olduğunu doğruladı.
Coripe ve Moron de la Frontera'nın kırsal kesimlerinde elektrik kesintileri bildirilirken, Cadiz ve Cebelitarık Boğazı'ndaki limanlar, turistik yerler ve kamu tesisleri kapalı kaldı.
PORTEKİZ'DE SEL CAN ALDI
İber Yarımadası'nın güneyini vuran fırtına Portekiz'de ise can aldı. 24 saat içinde 40 santimetreyi aşan yağmur sele neden oldu. Yetkililerin verdiği bilgiye göre 60 yaşlarındaki bir Portekizli erkeğin otomobiliyle sel sularına kapıldığı ve yaşamını yitirdiği belirtildi.
Leonardo, bu yıl İspanya ve Portekiz'i vuran bir dizi fırtınanın sonuncusu oldu; bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin bu aşırı hava olaylarını daha da kötüleştirdiğini söylüyor. Geçen hafta Portekiz'de şiddetli hava koşulları beş kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olmuştu.