İspanya ve Portekiz "Leonardo'ya" teslim

İber Yarımadası'nın güneyini vuran fırtına Portekiz'de ise can aldı. 24 saat içinde 40 santimetreyi aşan yağmur sele neden oldu. Yetkililerin verdiği bilgiye göre 60 yaşlarındaki bir Portekizli erkeğin otomobiliyle sel sularına kapıldığı ve yaşamını yitirdiği belirtildi.

Leonardo, bu yıl İspanya ve Portekiz'i vuran bir dizi fırtınanın sonuncusu oldu; bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin bu aşırı hava olaylarını daha da kötüleştirdiğini söylüyor. Geçen hafta Portekiz'de şiddetli hava koşulları beş kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olmuştu.