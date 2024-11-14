İspanya yağmur altında: Okullar kapatıldı, şehirler tahliye edildi
İspanya, en az 215 insanın ölümüyle sonuçlanan felaketin ardından bir kez daha aşırı yağışla karşı karşıya. Ülkenin bazı bölgelerinde sağanak yağışlar nedeniyle okullar tatil edildi ve kasabalar tahliye edildi. Ülkenin Meteoroloji Ajansı, "Tehlike çok büyük. Nehirler taşabileceği için hareket etmekten kaçının. Çok dikkatli olun!" uyarısında bulundu.
İSPANYA YENİDEN ALARMDA
İspanya'nın doğusunda meydana gelen sel felaketinden iki hafta sonra ülkenin birçok bölgesi yeniden teyakkuza geçti.
Ülkenin doğu ve güneyindeki yetkililer, şiddetli yağışlar etkisini göstermeye başlarken okulları kapattı ve bazı bölgeleri tahliye etmeye başladı.