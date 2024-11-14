İspanya yağmur altında: Okullar kapatıldı, şehirler tahliye edildi

İspanya, en az 215 insanın ölümüyle sonuçlanan felaketin ardından bir kez daha aşırı yağışla karşı karşıya. Ülkenin bazı bölgelerinde sağanak yağışlar nedeniyle okullar tatil edildi ve kasabalar tahliye edildi. Ülkenin Meteoroloji Ajansı, "Tehlike çok büyük. Nehirler taşabileceği için hareket etmekten kaçının. Çok dikkatli olun!" uyarısında bulundu.

İspanya yağmur altında: Okullar kapatıldı, şehirler tahliye edildi - 1

İSPANYA YENİDEN ALARMDA

İspanya'nın doğusunda meydana gelen sel felaketinden iki hafta sonra ülkenin birçok bölgesi yeniden teyakkuza geçti.

Ülkenin doğu ve güneyindeki yetkililer, şiddetli yağışlar etkisini göstermeye başlarken okulları kapattı ve bazı bölgeleri tahliye etmeye başladı.

DÜNYA HABERLERİ

İspanya yağmur altında: Okullar kapatıldı, şehirler tahliye edildi - 2

EN YÜKSKE UYARI SEVİYESİ

İspanya Meteoroloji Ajansı Aemet, İspanya'nın doğu ve güney kesimlerinin büyük bölümünü alarma geçirdi.

Katalonya'daki Tarragona ve Endülüs'teki Malaga eyaletleri için en yüksek uyarı seviyesi yayınlandı.

İspanya yağmur altında: Okullar kapatıldı, şehirler tahliye edildi - 3

3 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Endülüs hükümeti, Malaga ve Granada eyaletlerindeki okulları kapattı ve Malaga eyaletinden geçen Guadalhorce nehri yakınlarındaki mahallelerden 3 bin kişi tahliye edildi.

Madrid'i Malaga ve Valensiya'ya bağlayan yüksek hızlı tren seferleri askıya alındı.

İspanya yağmur altında: Okullar kapatıldı, şehirler tahliye edildi - 4

"TEHLİKE ÇOK BÜYÜK"

Meteoroloji Ajansı, X'teki bir gönderisinde, "Tehlike çok büyük. Nehirler taşabileceği için hareket etmekten kaçının. Çok dikkatli olun!" uyarısında bulundu.

Dört veya beş saat içinde metrekare başına 180 litre suyun bölgeye düşebileceği belirtildi.

İspanya yağmur altında: Okullar kapatıldı, şehirler tahliye edildi - 5

Valensiya'daki Acil Durum yetkilileri, fırtınanın çok güçlü olmasının beklenmediğini ancak kanalizasyon sisteminin durumu ve altyapıda meydana gelen tahribat nedeniyle etkisinin şiddetli olabileceğini aktardı.

İspanya yağmur altında: Okullar kapatıldı, şehirler tahliye edildi - 6

İlk felaketin sarsıcı etkilerini atlatmakta güçlük yaşayan halk, sokaklara kum torbaları yığarak beklenen fırtınalara karşı hazırlık yaptı.

İspanya yağmur altında: Okullar kapatıldı, şehirler tahliye edildi - 7
İspanya yağmur altında: Okullar kapatıldı, şehirler tahliye edildi - 8
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