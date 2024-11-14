İspanya yağmur altında: Okullar kapatıldı, şehirler tahliye edildi

"TEHLİKE ÇOK BÜYÜK"

Meteoroloji Ajansı, X'teki bir gönderisinde, "Tehlike çok büyük. Nehirler taşabileceği için hareket etmekten kaçının. Çok dikkatli olun!" uyarısında bulundu.

Dört veya beş saat içinde metrekare başına 180 litre suyun bölgeye düşebileceği belirtildi.