İspanya yaralarını sarmaya çalışıyor: Sel felaketinden mucize kurtuluşlar
İspanya'yı vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi. Hükümete ve kraliyete tepkisini sürdüren halk, yaralarını sarmaya çalışıyor. Kayıplar için umutlar azalırken, felaket bölgelerinden mucize kurtuluş haberleri de geliyor.
Güney Avrupa ülkesi İspanya'nın modern tarihindeki en kötü sel felaketi sonrası halk, yaralarını sarmaya çalışıyor.
Ülkede sel nedeniyle hayatını kaybdedenlerin sayısı 217'ye yükseldi. Ölümlerin neredeyse tamamı Valensiya bölgesinde yaşanırken, 60'tan fazlası Paiporta banliyösünden bildirildi.
Hükümet, bugün yaptığı açıklamada, selin vurduğu doğu bölgesine 7 bin 500 asker gönderdiğini açıklarken, felakete müdahale konusunda hoşnutsuzluğun arttığını da belirtti.