İspanya yaralarını sarmaya çalışıyor: Sel felaketinden mucize kurtuluşlar

İspanya'yı vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükseldi. Hükümete ve kraliyete tepkisini sürdüren halk, yaralarını sarmaya çalışıyor. Kayıplar için umutlar azalırken, felaket bölgelerinden mucize kurtuluş haberleri de geliyor.

İspanya yaralarını sarmaya çalışıyor: Sel felaketinden mucize kurtuluşlar - 1

Güney Avrupa ülkesi İspanya'nın modern tarihindeki en kötü sel felaketi sonrası halk, yaralarını sarmaya çalışıyor.

Ülkede sel nedeniyle hayatını kaybdedenlerin sayısı 217'ye yükseldi. Ölümlerin neredeyse tamamı Valensiya bölgesinde yaşanırken, 60'tan fazlası Paiporta banliyösünden bildirildi.

Hükümet, bugün yaptığı açıklamada, selin vurduğu doğu bölgesine 7 bin 500 asker gönderdiğini açıklarken, felakete müdahale konusunda hoşnutsuzluğun arttığını da belirtti.

DÜNYA HABERLERİ

İspanya yaralarını sarmaya çalışıyor: Sel felaketinden mucize kurtuluşlar - 2

KRAL FELİPE'YE ÇAMUR ATTILAR

Bölge sakinlerinin öfkesi, yetkililerin sel tehlikesine ilişkin geç uyarılarına ve acil durum hizmetlerinin gecikmeli müdahalesine yönelikti.

Paiporta'daki bazı sakinler, dün bölgeye giden Başbakan Pedro Sanchez ile Kral Felipe ve eşi Kraliçe Letizia'ya çamur atarak “Katiller” diye bağırdı.

İspanya ordusu, yiyecek ve su dağıtımına yardımcı olmak, sokakları temizlemek, dükkan ve mülkleri yağmacılardan korumak için hafta sonu yaklaşık 5 bin asker göndermişti.

Savunma Bakanı Margarita Robles, devlete ait RNE radyosuna yaptığı açıklamada 2 bin 500 askerin daha onlara katılacağını bildirdi.

İspanya yaralarını sarmaya çalışıyor: Sel felaketinden mucize kurtuluşlar - 3

ÜÇ GÜN SONRA CANLI BİRİNİ BULDULAR

Ölümler ve kayıplar için yas sürerken, felaket bölgelerinde mucize kurtuluşlar da yaşandı.

The Guardian gazetesi, o hikayeleri anlattı.

Valensiya Sivil Koruma Servisi Başkanı Martin Perez cumartesi günü gönüllülere yaptığı açıklamada, “Üç gün sonra arabasında canlı birini bulduk” dedi. Bu açıklama büyük alkış topladı.

Perez daha sonra yerel haber sitesi Levante'ye yaptığı açıklamada, selin bölgeden geçtiği sırada bir kadının arabasının şiddetli akıntılar nedeniyle etrafa saçılan arabalar arasında olduğunu söyledi.

Kadın, Benetusser belediyesindeki bir alt geçitte, diğer araçların arasına gömülmüş bir arabanın içinde sıkışıp kalmıştı.

İspanya yaralarını sarmaya çalışıyor: Sel felaketinden mucize kurtuluşlar - 4

İSPANYOL MEDYASI "UMUT IŞIĞI" DEDİ

Acil servis ekipleri cuma günü çalışmalarına devam ederken, “Doktor, doktor” sesleri duydu. Sesin geldiği yere doğru koşan ekipler, bağırışların bir araba yığınının içinde olduğunu tespit etti.

Kurtarma ekipleri, yollarını tıkayan araçları ve enkazı temizlemek için saatler harcadıktan sonra kadını kurtarmayı başardı. Kadın hastaneye gönderilmeden önce olay yerinde tedavi edildi.

İspanyol medyası kadının kurtarılmasını bir “mucize”, giderek ıssızlaşan bir manzaranın ortasında bir “umut ışığı” olarak nitelendirdi.

İspanya yaralarını sarmaya çalışıyor: Sel felaketinden mucize kurtuluşlar - 5

"TAM BİR KÂBUS"

Bir diğer mucize hikayesi yine Paiporta'dan geldi.

Şu ana kadar ölenlerin neredeyse üçte birinin bildirildiği Paiporta'da, İngilizce öğretmeni Daniel Burguet'nin akademisinde aileleri tarafından alınmayı bekleyen üç çocuk vardı.

Çocuklar beklerken sular yükselmeye başladı. Öğretmenin kendi kızı da oradaydı.

Daha sonra bir anda çok şiddetrli bir ses duyuldu; sel suları akademinin cam duvarını parçalamıştı. Burguet, dışarı çıkmaları gerektiğini düşündü.

Beline kadar gelen suya daldığı ve yanından geçen  bir masanın ayağını kopararak yanındaki cam kapıyı kırmaya çalıştığı belirtildi.

Öğretmen cama vurmaya devam ederken, arabalar ve çöp konteynerleri yükselen suya kapıldı.

Burge bu anları "Tam bir kâbus" olarak nitelendirdi.

İspanya yaralarını sarmaya çalışıyor: Sel felaketinden mucize kurtuluşlar - 6

"DÜŞÜNDÜĞÜM TEK ŞEY İNSANLARI KURTARMAKTI"

Burguet'nin kapıyı açmayı başardığı an bir videoya kaydedildi. Şiddetli akıntılarla mücadele ederek, açık kapı ile sınıf arasında birkaç kez gidip geldi, çocuklara ve diğer iki öğretmene güvenli bir yere kadar eşlik etti.

Sosyal medyada birçok kişi öğretmeni kahraman ilan etti. 

Burge, yapığı açıklamada, “Düşündüğüm tek şey hayatta kalmak ve içerideki insanları kurtarmaktı. Eğer o camı kırma seçeneğim olmasaydı, bu hikayeyi anlatmak için burada olamazdım” dedi.

İspanya yaralarını sarmaya çalışıyor: Sel felaketinden mucize kurtuluşlar - 7

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Felaket, birçok nehrin taşmasına, caddelerin sular altında kalmasına, otoyolların kapanmasına ve çok sayıda meyve bahçesi ve tarım arazisinin etkilenmesine neden oldu.

Bölgenin temel ekonomik ayakları olan imalat, turizm ve tarım da selden kötü etkilendi.

Valensiya ve çevresindeki bölgelerde kayıpları arama çalışmaları devam ediyor ancak umutlar azalıyor.

Kurtarma ekipleri, çalışmalar için sular altında kalan yeraltı otoparkları, garajlar ve bodrumlara odaklandı.

İspanya yaralarını sarmaya çalışıyor: Sel felaketinden mucize kurtuluşlar - 8

GÖNÜLLÜLERİN DAYANIŞMASI

Gönüllüler de hayat yeniden dönme çalışmalarının büyük bir parçası.

Valensiya bölgesi sakinleri, sel felaketinin geride bıraktığı çamur ve enkazın ortasında evlerini yeniden inşa etmek için birbirlerine yardım etmeye devam ediyor.

Birlikte sokakları süpüren Valensiyalılar, dükkanları temizleyerek ve hasarlı evleri onararak toparlanm sürecine katkı sağlıyorlar.

İspanya yaralarını sarmaya çalışıyor: Sel felaketinden mucize kurtuluşlar - 9
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