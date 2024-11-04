İspanya yaralarını sarmaya çalışıyor: Sel felaketinden mucize kurtuluşlar

"DÜŞÜNDÜĞÜM TEK ŞEY İNSANLARI KURTARMAKTI"

Burguet'nin kapıyı açmayı başardığı an bir videoya kaydedildi. Şiddetli akıntılarla mücadele ederek, açık kapı ile sınıf arasında birkaç kez gidip geldi, çocuklara ve diğer iki öğretmene güvenli bir yere kadar eşlik etti.

Sosyal medyada birçok kişi öğretmeni kahraman ilan etti.

Burge, yapığı açıklamada, “Düşündüğüm tek şey hayatta kalmak ve içerideki insanları kurtarmaktı. Eğer o camı kırma seçeneğim olmasaydı, bu hikayeyi anlatmak için burada olamazdım” dedi.